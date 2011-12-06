В Украину вернулись три миротворца из состава миссии НАТО в Ираке

КИЕВ, 6 дек - РИА Новости, Алена Мейта. Три украинских офицера из состава миссии НАТО в Ираке вернулись в Украину после года пребывания в этой ближневосточной стране, сообщает министерство обороны Украины во вторник.

Благодаря украинцам, отмечает ведомство, было увеличено количество учебных дисциплин и длительность курса по подготовке старшего сержантского состава Вооруженных Сил Республики Ирак, что положительно сказалось на качестве подготовки студентов. Украинские офицеры разработали и внедрили специализированную учебную компьютерную сеть, которая облегчила студентам доступ к учебным программам и базам материалов курса и предоставила возможность дистанционно консультироваться с преподавателями.

Для иракских офицеров, проходивших обучение на курсах по подготовке штабов боевых подразделений, было впервые организовано и успешно проведено компьютерное обучение-симуляция. Также украинские миротворцы способствовали развитию других учебных проектов, в частности, лаборатории по изучению английского языка для сержантского состава, информирует оборонное ведомство.

Тренировочная миссия НАТО в Ираке является отдельной миссией, которая организована и проводится Североатлантическим альянсом для подготовки и оснащения иракских силовых структур, а также органов военного управления.

Миротворческий персонал Вооруженных сил Украины выполняет задачи в составе миссии НАТО в Ираке, начиная с февраля 2006 года. На сегодня общая численность украинского миротворческого персонала в составе тренировочной миссии НАТО в Ираке составляет девять военнослужащих.

По данным Минобороны, всего в составе миссии НАТО в Ираке работают военнослужащие из 12 стран НАТО и Украины. Украина - единственное государство - партнер альянса, миротворческий персонал которой работает в составе миссии НАТО.