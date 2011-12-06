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    Потерянная учебная мина распугала отдыхающих на пляже в США

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    Учебная мина, вынесенная прибоем на пляж в Майами (штат Флорида), привела к эвакуации отдыхающих, сообщает американская телекомпания со ссылкой на представителя ВМС США Билла Дугерти.

    МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Учебная мина, вынесенная прибоем на пляж в Майами (штат Флорида), привела к эвакуации отдыхающих, сообщает телекомпания ABC со ссылкой на представителя ВМС США Билла Дугерти (Bill Dougherty).

    "Взрывчатых компонентов в устройстве не было", - сказал Дугерти, добавив, что люди, отдыхавшие на пляже, сделали правильно, покинув место инцидента и сообщив о нем властям.

    Прибывшие на пляж спасатели эвакуировали всех отдыхающих, а специалисты установили модель мины - это учебная противолодочная якорная мина MK-57.

    До сих пор неизвестно, каким образом мина, которую ВМС использовали во время учений недалеко от побережья Флориды, оторвалась от якоря.

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