На дне Балтийского моря захоронено около 300 тыс тонн боеприпасов

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. На дне Балтийского и Северного морей в настоящее время захоронено более 1,6 миллиона тонн необезвреженных боеприпасов времён Первой и Второй мировых войн, сообщает во вторник сайт немецкого журнала Focus со ссылкой на доклад Рабочей группы немецких специалистов по поиску и учёту неразорвавшихся боеприпасов в территориальных водах Германии.

По данным доклада, почти 1,3 миллиона тонн из этого числа находятся на дне Северного моря. При этом речь идёт как об обыкновенных, так и о химических боеприпасах, которые всё ещё могут представлять серьёзную опасность как для окружающей среды, так и для жизни людей.

По подсчётам специалистов, в Северном море насчитывается в общей сложности 21 зона, определяемая как "явно загрязнённая" неразорвавшимися боеприпасами. В Балтийском море таких зон найдено гораздо больше - 50 подтверждённых и 21 неподтверждённая зона, однако, как сказано в докладе, количество затопленных на Балтике боеприпасов не превышает 300 тысяч тонн.

"И всё-таки до сих пор нам известно лишь о небольшом количестве таких зон. Документы, которые мы используем в наших поисках заброшенных боеприпасов, местами содержат серьёзные пробелы", - цитирует Focus представителя Федерального ведомства морского транспорта и гидрографии Тобиаса Кноблоха (Tobias Knobloch).

Эти пробелы касаются, в основном, территориальных вод федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, отмечает издание.

По мнению Кноблоха, затопленные у берегов Германии боеприпасы могут представлять опасность только в случае прямого контакта с ними.

"Риск может возникать, например, для рыбаков, если они заденут боеприпасы траловой сетью. Или при реализации строительных проектов, например, при прокладывании трубопроводов", - считает он.

Кроме того, по мнению Focus, боеприпасы могут наносить вред экологии морей, если их корпус будет разрушаться в результате коррозии, высвобождая вредные химические вещества. Например, на побережье немецкого острова Узедом в Балтийском море иногда находят следы белого фосфора из затопленных под водой зажигательных авиабомб. Высыхая, это вещество может становиться причиной серьёзных возгораний, отмечает Focus.

Несмотря на все опасности, по мнению представителя министерства внутренних дел федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Йенса Штернхайма (Jens Sternheim), подъём боеприпасов с морского дна является очень дорогим и опасным мероприятием. По его мнению, к проблеме следует подходить с особой тщательностью, планируя все действия с учётом технического прогресса и при условии тесного сотрудничества различных органов приморских федеральных земель Германии.

В Балтийском море обезвреживание боеприпасов проводится достаточно часто. Военно-морскими силами прибрежных государств Балтийского моря были разработаны безопасные и надежные методы разминирования неразорвавшихся мин времён войны. В результате регулярно проводимых операций с 1996 года было обезврежено более 800 боеприпасов. В мае 2009 года в рамках военных учений MCOPLAT-09 в латвийских территориальных водах было обезврежено 95 мин. Проведение этой операции обеспечивалось 15 кораблями из Латвии, Литвы, Эстонии, Бельгии, Дании, Франции, Польши и Германии.

В том же 2009 году компании Nord Stream - оператору газопровода "Северный поток", введённого в эксплуатацию в ноябре этого года, - пришлось проводить ликвидацию неразорвавшихся боеприпасов в коридоре безопасности по всему маршруту газопровода в экономических зонах Финляндии и Швеции.