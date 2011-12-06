ЕС может решить судьбу заявки Сербии на вступление в ЕС на этой неделе

БРЮССЕЛЬ, 6 дек - РИА Новости, Александр Шишло. Решение о предоставлении Сербии статуса кандидата в члены Евросоюза будет принято лидерами 27 стран сообщества на саммите 8-9 декабря в Брюсселе, сообщил во вторник РИА Новости источник в Совете ЕС.

Готовность Сербии к первому шагу на пути членства в ЕС обсудили накануне главы МИД стран ЕС, однако решения не приняли. На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила против приглашения Сербии до тех пор, пока Белград не начнет активно налаживать отношения с Приштиной.

Еврокомиссия в октябре этого года рекомендовала Совету ЕС предоставить Сербии статус страны-кандидата в члены ЕС, но также увязала начало переговоров с прогрессом в диалоге с властями Косово.

"Совет (ЕС по общим делам) принял к сведению позитивную оценку Еврокомиссии и ее рекомендацию предоставить статус кандидата, что будет рассмотрено Европейским Советом", - сказал собеседник РИА Новости.

По его словам, при этом министры обратили властям Сербии внимание на необходимость "решить вопрос о региональном сотрудничестве".

Сербия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году. Членство в ЕС является главным внешнеполитическим приоритетом Сербии наряду с сохранением края Косово, албанские власти которого провозгласили независимость в 2008 году. Сербия рассчитывала получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС до конца 2011 года.

Положительное решение Совета ЕС было поставлено под вопрос после того, как на прошлой неделе произошли столкновения косовских сербов и европейских миротворцев, в которых получили ранения 30 немецких и австрийских военнослужащих из Международных сил безопасности в Косово (KFOR).

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после столкновений косовских сербов с силами КФОР заявила в пятницу, что Сербия пока не выполнила условия для получения кандидатского статуса, указав, что для этой страны путь в ЕС лежит исключительно через нормализацию отношений с Косово. После инцидента президент Сербии Борис Тадич призвал косовских сербов демонтировать баррикады и не сопротивляться, чтобы не мешать вступлению Сербии в ЕС.

Очередной раунд переговоров по техническим вопросам между Сербией и краем Косово, начавшийся 30 ноября, было решено продлить, поскольку, по оценкам дипломатов, наметился прогресс в обсуждении наиболее важных вопросов.

По последним данным, стороны договорились по вопросу об "интегрированном управлении границей", что предполагает совместное присутствие на КПП на административной линии Сербии и Косово сербов, албанцев и представителей Миссии ЕС в области верховенства закона и правопорядка в Косово (EULEX).

Диалог между Белградом и Приштиной был начат в марте этого года при посредничестве европейского дипломата Роберта Купера для решения повседневных проблем граждан и сближения региона с ЕС. Стороны в последние месяцы достигли договоренности о свободе передвижения, обмене копиями регистрационных книг актов гражданского состояния, кадастре, таможенных печатях, признании университетских дипломов, однако эти соглашения пока не реализованы.

В середине сентября обострилась ситуация на севере Косово. Причиной послужило решение косовских албанцев в одностороннем порядке разместить своих таможенников и полицейских на КПП "Ярине" и "Брняк" на административной границе с Сербией. Незадолго до этого, в конце июля, косовские власти пытались захватить оба КПП при помощи спецподразделений полиции. С тех пор косовские сербы в знак протеста начали устанавливать рядом с границей баррикады. Помимо косовских таможенников и полицейских на административной границе присутствуют представители EULEX и KFOR.

Албанские власти Косово 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке при поддержке США и ряда стран Евросоюза провозгласили независимость от Сербии. Белград, а также косовские сербы не признали самопровозглашенное государство. По оценкам экспертов, неурегулированность проблемы Косово, независимость которого признали 22 из 27 стран ЕС, осложняет путь региона в Евросоюз.