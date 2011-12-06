Жертвами смертника в Кабуле стали не менее 30 человек - агентство

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Террорист-смертник устроил самоподрыв у одного из шиитских храмов в столице Афганистана Кабуле, погибли не менее 30 человек, 67 ранены, передает агентство Рейтер.

"Пострадавших доставили в различные больницы, однако уже известно о 30 погибших. Как только мы получим данные из больниц, мы объявим точное число жертв", - сказал в беседе с агентством представитель начальника полиции Кабула Хашматулла Станикзаи (Hashmatullah Stanikzai).

Еще один теракт произошел на севере Афганистана - в городе Мазари-Шариф. Как передает Рейтер со ссылкой на местную полицию, бомба была закреплена на велосипеде, оставленном возле одной из мечетей. Погибли не менее четырех человек, двое пострадали.

Во вторник шииты отмечают праздник Ашура - годовщину смерти имама Хусейна, внука пророка Мухаммеда. В мусульманской традиции в это день верующие вспоминают важные события священной истории: сотворение небес, земли и моря, рождение Адама, выход пророка Нуха (Ноя) из Ковчега, решение пророка Ибрахима (Авраама) принести в жертву своего сына Исмаила (в библейской традиции - Исаака), окончание страданий пророка Айуба (Иова), спасение Мусы (Моисея).

В этот день дни шииты устраивают скорбные шествия, участники которых бьют себя кулаками в грудь и наносят удары цепями и режущими предметами. Самобичевание является олицетворением раскаяния верующих, своего рода искуплением вины за неспособность уберечь имама Хусейна от смерти.