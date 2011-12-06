Верховный суд ЮО признал законной отмену итогов президентских выборов

ЦХИНВАЛИ, 6 дек - РИА Новости. Верховный суд Южной Осетии во вторник отклонил жалобу экс-кандидата в президенты республики Аллы Джиоевой на отмену итогов выборов главы государства, сообщил РИА Новости председатель ВС Ацамаз Биченов.

"Решение об отмене результатов выборов оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения", - процитировал Биченов резолютивную часть приговора.

Ранее во вторник сторонники Джиоевой заявили о намерении отозвать свою жалобу из Верховного суда, так как не верят в его объективность.

Верховный суд 29 ноября отменил результаты президентских выборов, на которых, согласно последним опубликованным данным ЦИК, победу одерживала оппозиционный кандидат Алла Джиоева. Новые выборы назначены на 25 марта 2012 года, но Джиоева по решению суда в них участвовать не сможет.

Джиоева, не согласившись с решением Верховного суда, объявила себя президентом Южной Осетии, а ее сторонники проводят акции протеста в центре Цхинвали, требуя признать победу своего кандидата. В субботу сторонники Джиоевой потребовали отставки действующего президента республики Кокойты. В воскресенье представители штаба экс-кандидата назначили ее инаугурацию на 10 декабря.