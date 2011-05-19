Стросс-Кан ушел, мир ждет преемника

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава МВФ Доминик Стросс-Кан в четверг подал в отставку, объяснив, что намерен направить все силы на доказательство своей невиновности, обязанности Стросс-Кана по руководству фондом временно исполняет его заместитель Джон Липски.

Тем временем мировое сообщество подбирает кандидатов на освободившийся пост: премьеры стран СНГ поддержали кандидатуру главы Нацбанка Казахстана Григория Марченко, однако, по мнению экспертов, наибольшие шансы занять пустующее кресло - у министра экономики и финансов Франции Кристин Лагард.

Тайный свидетель

Теперь уже бывший глава МВФ в четверг в очередной раз отверг все выдвинутые против него обвинения. По словам Стросс-Кана, он намерен защитить организацию, которой "служил с честью и преданностью", и теперь направит все свои силы на то, чтобы доказать свою невиновность. Между тем скандал, в который оказался замешан экс-глава фонда, продолжает обрастать новыми подробностями.

Главу МВФ задержали 14 мая в Нью-Йорке после заявления горничной гостиницы Sofitel, которая обратилась в полицию с жалобой на сексуальное насилие со стороны высокопоставленного постояльца. По словам женщины, финансист напал на нее, когда она пришла убрать номер.

Позже прокуратура предъявила Стросс-Кану обвинение по шести пунктам (один из них содержит два эпизода). Пять из них касаются обвинений в преступлениях сексуального характера, один - незаконного лишения свободы. По данным СМИ, в судебных документах говорится, что экс-главу МВФ могут приговорить к 74 годам и трем месяцам тюрьмы.

Адвокаты финансиста настаивали, что горничная вступила с ним в интимную связь по взаимному согласию, однако потерпевшая эту версию опровергла.

Между тем, по данным французской газеты Figaro, которая ссылается на источник, близкий к руководству гостиницы, помимо горничной в момент происшествия в номере находился еще один сотрудник отеля. Мужчина как раз заканчивал убирать со стола, когда зашла горничная и спросила его, может ли она приступить к уборке комнаты. Сотрудник ответил, что закончил работу и что в номере никого нет, после чего вышел. Правда, пишет Figaro, он мог и не знать, что Стросс-Кан еще в номере.

Если факт присутствия сотрудника отеля в номере будет доказан, мужчина станет единственным свидетелем в громком деле, так как камер слежения в коридоре гостиницы не было.

Кроме того, американским СМИ удалось добыть информацию и о самой горничной, имя которой по-прежнему не разглашается. По данным газеты New York Post, 32-летняя женщина, эмигрировавшая в США из Западной Африки, с января проживала со своей 15-летней дочерью в доме, который Объединенное общество носителей ВИЧ и больных СПИДом Гарлема (Нью-Йорк) предназначает исключительно для взрослых, пораженных этим вирусом, и членов их семей.

Газета также выяснила, что ранее женщина снимала квартиру в Бронксе (Нью-Йорк) - также в одном из домов, зарезервированных Гарлемским обществом больных СПИДом. По словам сотрудника общества, чтобы получить квартиру в этом доме, по крайней мере, один взрослый человек в семье должен быть носителем ВИЧ или больным СПИДом.

Возможные преемники

Пока СМИ продолжают искать новые подробности скандала, мировое сообщество пытается назвать имя следующего главы МВФ. При этом традиционный поставщик руководителей фонда - Европа - и набирающие мощь азиатские экономики предлагают своих кандидатов на этот пост.

МВФ обычно возглавляют европейские финансисты, а кресло главы Всемирного банка при этом негласном соглашении обычно достается их американским коллегам. В связи с этим в Европе уже начали активно обсуждать, кто из политиков Старого Света сменит Стросс-Кана. Как стало известно в четверг, консультации по этому вопросу уже начались в ЕС.

Чаще всего на этот пост прочат Кристин Лагард, министра экономики и финансов Франции. По данным агентства Bloomberg, за ее кандидатуру, в частности высказался министр финансов Швеции Андерс Борг, назвавший своего коллегу "очень сильным лидером". Сама Лагард эту информацию пока не комментирует. Она лишь заявила, что во главе МВФ должен встать только тот человек, который сможет добиться согласия в рядах ЕС.

Канцлер Германии Ангела Меркель также заявила, что пост главы МВФ должен занять человек из Европы. Конкретных имен она называть не стала, однако немецкие СМИ тут же написали о председателе правления Deutsche Bank Йозефе Аккерманне.

Называются имена и других возможных кандидатов. Глава ЦБ Нидерландов и член совета директоров Европейского центробанка (ЕЦБ) заявил, что прочит на эту должность главу ЕЦБ Жана-Клода Трише, полномочия которого на нынешнем посту истекают в октябре.

А вот развивающиеся мировые экономики готовы прервать европейскую монополию и настаивают на преемнике из стран с переходной экономикой. В частности, министр финансов ЮАР Правин Гордхан назвал главу южноафриканской Комиссии по планированию Тревора Мануэля, как кандидата, которого "глубоко уважают во всем мире". Заместитель председателя Банка России Сергей Швецов и глава ЦБ Южной Кореи также высказались за то, чтобы место Стросс-Кана занял специалист из развивающейся страны.

Своего кандидата на высокий пост в четверг предложил Совет глав правительств СНГ. На заседании в Минске была одобрена кандидатура председателя Национального банка Казахстана Григория Марченко.

В числе возможных кандидатов называют также экс-главу Минфина Германии Пеера Штайнбрюка, бывшего главу бундесбанка Акселя Вебера, турецкого финансиста Кемаля Дервиса, главу эмиссионного банка Мексики Агустина Карстенса и некоторых других.

Но лишь в одном солидарны все - кресло директора МВФ не должно пустовать слишком долго, чтобы не вызвать вакуума в контроле за циркуляцией и перераспределением мировых финансов.