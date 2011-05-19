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    Украина, Литва и Польша могут к 2014 г создать миротворческую бригаду

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    Создание бригады военных из Украины, Литвы и Польши обсудили на встрече в начале мая главы оборонных ведомств этих стран.

    КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Александр Савоченко. Совместная бригада военнослужащих Украины, Литвы и Польши для выполнения миротворческих миссий может быть создана к 2014 году, заявила секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Лариса Богатырева.

    Создание бригады военных из Украины, Литвы и Польши обсудили на встрече в начале мая главы оборонных ведомств этих стран.

    "Процесс создания такой бригады требует в настоящее время не только организационных мер, но и требует реального наполнения через создание соответствующих штабных структур и формирование миссий. Мы рассчитываем, что процесс создания такой бригады будет завершен до 2014 года", - сказал Богатырева на пресс-конференции в четверг.

    По ее словам, к этому времени определятся миротворческие миссии, в которых будут принимать участие военнослужащие из Украины, Польши и Литвы, также будет известен состав международного подразделения и как будет формироваться командование.

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