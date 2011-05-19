Астронавты НАСА проверяют повреждения термопокрытия на "Индеворе"

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Астронавты НАСА внимательно проверяют повреждения термоплитки на фюзеляже шаттла "Индевор", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, трещинки на термопокрытии были обнаружены в среду на фотографиях, сделанных во время подлета шаттла к МКС. При этом "Индевор" делал разворот на 180 градусов, что позволило камерам МКС зафиксировать все повреждения, полученные при запуске шаттла.

Представитель НАСА Лерой Кейн, заявил, что поводов для беспокойства нет, и оценка нанесенного ущерба будет продолжена. При необходимости в эти выходные астронавты используют выдвижную стрелу с приборами для более детальной проверки.

НАСА проверяет уязвимую термозащиту шаттлов с 2003 года после катастрофы челнока "Колумбия". Тогда кусок застывшей пены от заправочного бака пробил дыру в одном из крыльев "Колумбии", что впоследствии привело к разрушению корабля.

Представитель НАСА подтвердил РИА Новости информацию о незначительных повреждениях термоплиток шаттла.

По его словам, в настоящее время специалисты изучают три поврежденных области, одна из которых - между правой створкой люка шасси и внешним топливном баком, другая - непосредственно на правой створке люка шасси, третья - на закрылке правого крыла.

"Решение о более детальной проверке этих участков пока не принято. Команда управления миссией (шаттла) примет решение позже", - уточнил собеседник агентства.

Координатор НАСА в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП) сообщил агентству, что возможно, в субботу будет проведена еще одно мероприятие по определению повреждений. "Но пока этого в плане нет", - отметил он.

Редактор-обозреватель журнала "Новости космонавтики" Игорь Лисов высказал мнение, что если повреждение произошло на нижней части фюзеляжа шаттла, то ничего страшного в этом нет.

"Вот если бы передняя кромка крыльев была повреждена, то это уже было бы очень опасно. А донные термоплитки - это абсолютно не критично", - сказал Лисов РИА Новости, добавив, что такие случаи уже случались ранее.

Полет "Индевора" станет предпоследним в истории шаттлов, которая должна закончиться 28 июня, когда к МКС полетит "Атлантис". "Ушедшие на пенсию" корабли будут переданы в американские музеи. После завершения полетов шаттлов к МКС будут летать только российские корабли "Союз".

Причина прекращения полетов шаттлов - выработка ресурса кораблей и огромные финансовые затраты на подготовку и обслуживание космических челноков.