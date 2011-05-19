Развитие интернета станет одной из ключевых тем саммита G8 в Довиле

ПАРИЖ, 19 мая - РИА Новости. Развитие интернета и его влияние на современное общество и экономику впервые будет широко обсуждаться лидерами стран "восьмерки" на саммите G8, который пройдет в Довиле 26-27 мая, сообщил журналистам высокопоставленный источник в Елисейском дворце.

По его словам, накануне открытия саммита глав государств в Париже по инициативе президента Франции Николя Саркози 24-25 мая состоится так называемый e-G8 форум, посвященный интернету и современным цифровым технологиям. Одна из основных задач форума - подготовить платформу для обсуждения непосредственно на саммите в Довиле.

Французскому председательству удалось обеспечить высочайший уровень участников форума. В Париже соберутся около тысячи человек, среди которых признанные лидеры индустрии: председатель совета директоров Google Эрик Шмидт, основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг, глава крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon Джефф Безос, медиамагнат и глава News Corporation Руперт Мердок, руководители компаний Alcatel-Lucent, Vivendi, France Telecom, HTC, Mozilla, Ubisoft, New York Times Company и многих других.

К дискуссии приглашены представители СМИ, рекламного, музыкального и развлекательного бизнеса, блогеры, эксперты в области технологий, инвесторы, молодые предприниматели, ученые.

В ходе конференции состоится обмен мнениями и серия дебатов, ключевыми темами которых станут развитие интернета и информационных технологий, их воздействие на экономический рост, влияние интернета на общество, будущее глобальной сети, вопросы свободы распространения информации и интеллектуальной собственности в условиях современного мира.

Еще одной важной темой станет роль интернета и информационных технологий в современных политических процессах, в частности, в недавних "арабских революциях"

По словам представителя Елисейского дворца, по окончании форума пять или шесть его представителей отправятся в Довиль, где смогут принять участие в дискуссии непосредственно с главами государств "группы восьми".

Развитие интернета и его влияние станет предметом обсуждения 26 мая в ходе второй сессии саммита в Довиле. По ее итогам мировые лидеры примут декларацию, которая станет первым официальным документом, принятым на саммите "восьмерки". Ожидается, что предложения, выработанные на интернет-форуме e-G8, будут интегрированы в этот документ.