Лелюш заявил, что фон Триер совершил кинематографическое самоубийство

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости, Мария Кувшинова. Ларс фон Триер, возмутивший дирекцию Каннского кинофестиваля своей фразой о сочувствии к Гитлеру, совершил кинематографическое самоубийство, убежден французский киноклассик Клод Лелюш (Claude Lelouch).

В четверг дирекция фестиваля объявила датского режиссера персоной нон грата. Его фильм "Меланхолия", бывший одним из самых ожидаемых фильмов программы, остался в конкурсе, однако самому фон Триеру запрещено появляться на фестивале.

"Он совершил кинематографическое самоубийство. А жаль, ведь он снимал замечательные фильмы", - цитирует Лелюша агентство AFP.

"Он останется в истории кино лишь буйными выходками", - признал режиссер, отметив, что художникам надлежит быть примерами для всех остальных.

Вместе с тем, Кирстен Данст, сыгравшая в "Меланхолии" главную роль, объясняет весь инцидент специфическим чувством юмора фон Триера.

"У Ларса мрачное чувство юмора, к которому поначалу было сложно привыкнуть", - сказал она РИА Новости, добавив, что неуютно чувствовала себя на той пресс-конференции, где фон Триер произнес свою скандальную тираду.

По поводу бойкота она заявила: "Фестиваль имеет право делать то, что считает нужным".

Вместе с тем, актриса признала, что работа с фон Триером открыла ей новые горизонты.

За последнее время уже два видных деятеля культуры, модельер Джон Гальяно и актер Чарли Шин, поплатились работой за свои высказывания, расцененные как расистские. В отношении Гальяно, вдобавок, было заведено дело.