Авиация НАТО за сутки уничтожила в Ливии три командно-контрольных узла

БРЮССЕЛЬ, 19 мая - РИА Новости, Александр Шишло. Самолеты стран НАТО, участвующие в операции "Объединенный защитник" в Ливии, в среду совершили 159 вылетов, в том числе 53 боевых, уничтожив, в частности, три командно-контрольных узла в окрестностях Зувары (недалеко от Триполи), а также два танка и хранилище боеприпасов, сообщила в четверг пресс-служба альянса.

Всего с 31 марта, когда операция перешла под командование НАТО, в рамках обеспечения бесполетной зоны над Ливией было осуществлено 7 тысяч 262 вылета, из них 2 тысячи 808 - боевых.

Для контроля за выполнением эмбарго на поставки оружия в Ливию патрулирование в центральном Средиземноморье в среду вел 21 корабль НАТО. С момента начала операции военнослужащие альянса остановили для проверки 968 судов, в том числе 14 - в среду. Высадка на борт морского транспорта в ходе проведения операции проводилась 43 раза, пять раз по настоянию военных капитаны изменяли курс следования судов.

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С середины февраля в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет Муамара Каддафи, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками.

СБ ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией и открывающую возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в этой североафриканской стране. В начавшейся 19 марта операции коалиционных сил принимают участие, в частности, Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания, Норвегия.

Руководство кампанией в Ливии 31 марта полностью перешло к представителям командования НАТО. Целью операции Североатлантического альянса, получившей условное наименование "Объединенный защитник", является, как заявляют в НАТО, обеспечение эмбарго на поставки оружия, бесполетной зоны и мер по защите гражданского населения.