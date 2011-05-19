Верховная Рада продлила мандат миротворцев в Кот-д'Ивуаре

КИЕВ, 19 мая - РИА Новости. Верховная Рада Украины по предложению президента Виктора Януковича продлила мандат входящего в миссию ООН в Кот-д'Ивуаре украинского миротворческого контингента еще на четыре месяца, передает корреспондент РИА Новости.

Численность миротворческого контингента при этом может быть увеличена с 60 до 70 военнослужащих. За такое решение в четверг проголосовали 242 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Нынешний мандат украинского миротворческого контингента в Кот-д'Ивуаре, в которой после президентских выборов в ноябре 2010 года начались вооруженные столкновения, истекает 31 мая. Он был одобрен парламентом в феврале. В апреле ООН попросила руководство Украины оставить миротворцев еще на четыре месяца.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в апреле дал добро на продление срока пребывания миротворцев до 30 сентября 2011 года.

Украинские военнослужащие, временно находящиеся в Кот-д'Ивуаре, постоянно дислоцируются в Либерии. По данным Минобороны, на сегодня в состав украинской вертолетной группы операции ООН в Кот-д'Ивуаре из состава 56-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины сил миссии ООН в Либерии входят два вертолета Ми-8 и три вертолета Ми-24, а также 60 военнослужащих.

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На президентских выборах 28 ноября 2010 года наибольшее число голосов набрал Алассан Уаттара, получивший затем признание международного сообщества. Однако его соперник, на тот момент еще президент страны Лоран Гбагбо, отказался передать власть, что привело к народным волнениям и вооруженным столкновениям. Погибли около тысячи человек, более миллиона были вынуждены покинуть свои дома. Волнения не утихали несколько месяцев, их кульминацией стал штурм сторонниками Уаттары резиденции Гбагбо 11 апреля в Абиджане и арест бывшего главы государства.

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Официально победивший на президентских выборах в ноябре 2010 года Алассан Уаттара принял присягу лишь спустя пять месяцев после своей победы, 6 мая 2011 года.