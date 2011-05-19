Жертвами двойного теракта на севере Ирака стали не менее 15 человек

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли в результате двух взрывов в городе Киркук на севере Ирака, сообщает в четверг агентство Рейтер со ссылкой на источники в силовых структурах страны.

Данные о жертвах и пострадавших сильно разнятся. Источники агентства Рейтер в местной полиции сообщили о 20 погибших и 15 раненых в результате террористических актов. В свою очередь, агентство Франс Пресс сообщает о не менее 18 погибших и 70 раненых.

Обстоятельства происшествия, а также данные о погибших и пострадавших уточняются. В настоящее время известно, что оба взрыва произошли рядом с автобусной остановкой в городе Киркук - административном центре одноименной провинции на севере Ирака.

Киркук находится в 250 километрах к северу от иракской столицы Багдада. Судьба этой провинции не определена еще со времен войны 2003 года, когда власти Курдистана потребовали включения провинции и ряда других "спорных районов" в состав своего автономного края. Против этого выступили населяющие Киркук этнические арабы и туркмены.

Согласно новой конституции Ирака, судьбу Киркука должен решить референдум, которому должна предшествовать перепись населения в провинции. Однако арабы и туркмены препятствуют ее проведению.