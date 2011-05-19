КПП "Рафах" открыт после обещания Египта облегчить проезд палестинцев

ГАЗА, 19 мая - РИА Новости, Назар Альян. Власти сектора Газа под контролем исламистского движения ХАМАС в четверг отменили решение о закрытии погранперехода "Рафах" на границе с Египтом, который является единственной связью с внешним миром для 1,5-миллионного анклава.

"Мы решили отменить закрытие терминала "Рафах" после получения обещания с египетской стороны о принятии облегченных процедур в работе погранперехода и проезда граждан", - сказал Салама Барака, начальник службы безопасности КПП с палестинской стороны.

Накануне местные власти объявили о прекращении с четверга работы погранперехода из-за увеличения количества проблем с проездом. На прошлой неделе исламистское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, раскритиковало процедуру пересечения границы с Египтом. По мнению исламистов, после смены власти в Каире для жителей палестинского анклава проезд усложнился и выросло число отказов в пропуске.

В ответ власти Египта обещали облегчить проезд по своей территории для палестинцев и внести соответствующие изменения в работу "Рафах" - единственного на палестино-египетской границе погранперехода.

Прошлым летом "Рафах" был открыт для некоторых категорий палестинских граждан (больных, имеющих визу третьей страны или египетское разрешение). До этого в течение трех лет погранпереход был закрыт из-за захвата власти в анклаве отрядами ХАМАС и поражения палестинских силовых структур, лояльных лидеру ПНА и движения ФАТХ Махмуду Аббасу.

Противоборствующие палестинские группировки ФАТХ и ХАМАС заключили 4 мая в Каире соглашение о примирении, договорившись о контроле на КПП с Египтом.