наверх
10.03.201803:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    КПП "Рафах" открыт после обещания Египта облегчить проезд палестинцев

    (обновлено: )0
    Власти сектора Газа под контролем исламистского движения ХАМАС отменили решение о закрытии погранперехода "Рафах" на границе с Египтом. Прошлым летом "Рафах" был открыт.

    ГАЗА, 19 мая - РИА Новости, Назар Альян. Власти сектора Газа под контролем исламистского движения ХАМАС в четверг отменили решение о закрытии погранперехода "Рафах" на границе с Египтом, который является единственной связью с внешним миром для 1,5-миллионного анклава.

    "Мы решили отменить закрытие терминала "Рафах" после получения обещания с египетской стороны о принятии облегченных процедур в работе погранперехода и проезда граждан", - сказал Салама Барака, начальник службы безопасности КПП с палестинской стороны.

    Накануне местные власти объявили о прекращении с четверга работы погранперехода из-за увеличения количества проблем с проездом. На прошлой неделе исламистское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, раскритиковало процедуру пересечения границы с Египтом. По мнению исламистов, после смены власти в Каире для жителей палестинского анклава проезд усложнился и выросло число отказов в пропуске.

    В ответ власти Египта обещали облегчить проезд по своей территории для палестинцев и внести соответствующие изменения в работу "Рафах" - единственного на палестино-египетской границе погранперехода.

    Прошлым летом "Рафах" был открыт для некоторых категорий палестинских граждан (больных, имеющих визу третьей страны или египетское разрешение). До этого в течение трех лет погранпереход был закрыт из-за захвата власти в анклаве отрядами ХАМАС и поражения палестинских силовых структур, лояльных лидеру ПНА и движения ФАТХ Махмуду Аббасу.

    Противоборствующие палестинские группировки ФАТХ и ХАМАС заключили 4 мая в Каире соглашение о примирении, договорившись о контроле на КПП с Египтом.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
      Задержание Владимира Рубана в Донбассе
      "Северный поток - 2". Архивное фото
      Дело - труба! В Украине кризис с газом
      На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
      Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
      Вырубка леса. Архивное фото
      Криминальные войны в Украине