Голосование во время выборов в ЮАР отложили из-за крокодилов

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Голосование в ходе выборов в местные органы власти в южноафриканской провинции Лимпопо в четверг было отложено на два часа, так как избирательная комиссия не могла пересечь кишащую крокодилами реку Улифантс, чтобы добраться до избирательного пункта, сообщает в четверг южноафриканское информагентство SAPA со ссылкой на члена комиссии Нкаро Матету (Nkaro Mateta).

По его словам, пересечь реку вброд на обыкновенных внедорожниках было невозможно, в связи с чем пришлось ожидать прибытие армейских броневиков.

"Нам понадобился специальный транспорт, потому что в реке были крокодилы", - цитирует агентство слова Матеты.

Жертвами опасных рептилий, обитающих в африканских реках, иногда становятся местные жители при попытке набрать в реке пресной воды. Чтобы обезопасить себя от нападений крокодилов, жители провинции Софала в центральной части Мозамбика были вынуждены рыть колодцы, чтобы не подходить за водой к реке.

По мнению аналитиков, проводящиеся в ЮАР выборы являются настоящим испытанием для правящей в стране партии Африканский национальный конгресс, так как в некоторых регионах большей популярностью пользуется оппозиционная партия Демократический альянс.