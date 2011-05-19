наверх
10.03.201803:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Голосование во время выборов в ЮАР отложили из-за крокодилов

    (обновлено: )2
    Голосование в ходе выборов в местные органы власти в южноафриканской провинции Лимпопо было отложено, так как избирательная комиссия не могла пересечь кишащую крокодилами реку Улифантс.

    МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Голосование в ходе выборов в местные органы власти в южноафриканской провинции Лимпопо в четверг было отложено на два часа, так как избирательная комиссия не могла пересечь кишащую крокодилами реку Улифантс, чтобы добраться до избирательного пункта, сообщает в четверг южноафриканское информагентство SAPA со ссылкой на члена комиссии Нкаро Матету (Nkaro Mateta).

    По его словам, пересечь реку вброд на обыкновенных внедорожниках было невозможно, в связи с чем пришлось ожидать прибытие армейских броневиков.

    "Нам понадобился специальный транспорт, потому что в реке были крокодилы", - цитирует агентство слова Матеты.

    Жертвами опасных рептилий, обитающих в африканских реках, иногда становятся местные жители при попытке набрать в реке пресной воды. Чтобы обезопасить себя от нападений крокодилов, жители провинции Софала в центральной части Мозамбика были вынуждены рыть колодцы, чтобы не подходить за водой к реке.

    По мнению аналитиков, проводящиеся в ЮАР выборы являются настоящим испытанием для правящей в стране партии Африканский национальный конгресс, так как в некоторых регионах большей популярностью пользуется оппозиционная партия Демократический альянс.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
      Задержание Владимира Рубана в Донбассе
      "Северный поток - 2". Архивное фото
      Дело - труба! В Украине кризис с газом
      На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
      Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
      Вырубка леса. Архивное фото
      Криминальные войны в Украине