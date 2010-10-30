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    Представительница США стала победительницей конкурса "Мисс Мира-2010"

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    Третье место заняла представительница Венесуэлы Адриана Васини, второй красавицей мира жюри назвали жительницу Ботсваны 20-летнюю Эмму Вареус.

    ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости, Мария Чаплыгина. Восемнадцатилетняя американка Александрия Миллс (Alexandria Mills ) стала победительницей конкурса "Мисс Мира-2010", финал которого состоялся в субботу в курортном городе Санья на юге Китая, передает корреспондент РИА Новости.

    Третье место заняла представительница Венесуэлы 22-х летняя Адриана Васини (Adriana VASINI), второй красавицей мира жюри назвали жительницу Ботсваны 20-летнюю Эмму Вареус (Emma Wareus).

    В жюри конкурса вошли победительницы аналогичных состязаний красоты в 1953 году, победительницы 1964 и 1977 годов, королева красоты 2001 года из Нигерии, победительница 2007 года из Китая, а также россиянка Ксения Сухинова.

    Конкурс красоты "Мисс Мира - 2010". Фотолента >>

    Россию на конкурсе представила 18-летняя красавица из Татарстана Ирина Шарипова, студентка факультета моды и дизайна Казанского технологического университета. Представительница России вошла в число 20 красавиц, из числа которых жюри в конечном итоге выбрали победительницу конкурса. Курортный город Санья на тропическом острове Хайнань в Китае принимает конкурс Мисс Мира в пятый раз. В последний раз подобные состязания проходили там в 2007 году, когда корону первой красавицы мира получила китаянка Чжан Силинь.

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