Президент Сербии назвал нереалистичным скорое вступление в НАТО

САРАЕВО, 30 окт - РИА Новости, Юлия Петровская. Сербия не сможет вступить в НАТО в ближайшие годы, поскольку этот процесс не имеет достаточной поддержки со стороны граждан страны, заявил президент Сербии Борис Тадич.

"Политика интеграции в НАТО в обозримой перспективе нереалистична", - заявил Тадич в пятницу вечером на встрече с группой журналистов.

Как передает агентство "Танюг", Тадич напомнил, что Сербия с 2000 года начала сближение с НАТО. Однако поддержка идеи вступления в Североатлантический альянс существенно ослабла после того, как ряд стран НАТО признали независимость южного края Сербии Косово, провозглашенную 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке.

Тадич сказал, что дальнейшее сотрудничество Белграда с альянсом может развиваться в рамках программы "Партнерство ради мира".

Сербия внимательно следит за инициативой президента России о подписании нового Договора о европейской безопасности, заявил Тадич.

Он добавил, что Сербия готова участвовать в миротворческих миссиях по всему миру в качестве надежного партнера.

Представители руководства Сербии неоднократно заявляли в последние месяцы, что вопрос о вступлении в НАТО в ближайшие годы не возникнет в повестке дня.

Большинство политических партий страны выступают против присоединения к НАТО или не высказываются по этому поводу. Из входящих в парламент политических сил открыто поддерживает идею вступления в НАТО лишь Либерально-демократическая пария во главе с Чедомиром Йовановичем, получившая на последних выборах 5%. Однако рейтинг этой партии растет.

Судя по опросам, большинство граждан Сербии относятся к НАТО негативно. Это связано со сложной историей взаимоотношений страны с альянсом, в 1999 году проводившим военно-воздушную кампанию против СРЮ (Сербия и Черногория).

Демократическая коалиция, пришедшая к власти в Сербии осенью 2000 года, приступила к "размораживанию" связей с Западом, что подразумевало и начало сближения с НАТО. В этом году отношения Белграда с альянсом достигли наивысшей точки: в июне официально открылась миссия Сербии при НАТО.

Наблюдатели отмечают, что в этом году в Сербии активизировалась политическая дискуссия об отношениях с НАТО. Так, более 100 представителей сербской интеллигенции выступили в январе с обращением к властям провести референдум по вопросу об интеграции в альянс.

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен неоднократно заявлял, что альянс выступает за дальнейшее развитие отношений с Сербией и интеграцию всех оставшихся балканских стран в Евросоюз и НАТО. Аналогичные заявления звучат от представителей США - ключевой страны альянса.

Главным внешнеполитическим приоритетом Белграда является вступление в Европейский союз. Ряд экспертов полагают, что Сербии не удастся интегрироваться в ЕС, сохранив свой нейтральный статус. В этой связи эксперты напоминают, что большинство стран Евросоюза входят в НАТО.

Сербия остается единственной республикой бывшей Югославии, не подавшей заявку на вступление в НАТО. Словения интегрировалась в альянс в 2004 году, Хорватия - в 2009 году. Македония считается подготовленной для членства в альянсе страной, однако она пока не может вступить из-за разногласий с Грецией, не признающей Македонию под ее конституционным названием. Черногория и Босния и Герцеговина присоединились к т.н. Плану действий по членству в НАТО, став, соответственно в 2009 и 2010 годах, официальным кандидатом на вступление в альянс.