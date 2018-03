Великий футболист Марадона справляет свое 50-летие

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Аргентинский футболист, бывший главный тренер сборной Аргентины по футболу Диего Марадона отмечает в субботу 50-летие.

Ниже приводится биографическая справка.

Диего Армандо Марадона (Diego Armando Maradona) родился 30 октября 1960 года в предместье Буэнос-Айреса Виллья Фиорито.

Мать Марадоны, Дальма Сальвадора Франко, продавала керамические кувшины, а отец был рабочим мельницы.

В 10 лет, попав в детскую команду "Лос Себольитас", Марадона вынужден был обмануть тренеров и завысить свой возраст, чтобы ему разрешили участвовать в матчах.

С 16 лет он выступал за команду "Архентинос хуниорс" в чемпионате страны и в 1976 году дебютировал в составе национальной сборной. На молодежном чемпионате мира в Токио (1979) Марадона помог команде завоевать золотые медали. В результате он был признан не только лучшим игроком чемпионата, но и лучшим футболистом Латинской Америки.

В 1981 году лучшая аргентинская команда "Бока Хуниорс" приобрела Марадону за 3,6 миллиона долларов.

В 1982 году Диего Марадона впервые участвовал в чемпионате мира, который проходил в Испании. Уже тогда его называли "наследником Пеле". После окончания чемпионата он заключил первый зарубежный контракт (на 3 миллиона долларов) с "Барселоной" (Испания).

После вынужденного перерыва в игре, связанного с травмой, в 1984 году Марадона совершил новый переход - в итальянский клуб "Наполи". Стоимость контракта составила 7,6 миллиона долларов. В Италии (1981-1991) он провел лучшие годы своей футбольной карьеры. В 1985 и 1986 годах "Наполи" с его участием занял третье место в национальном чемпионате, в 1987 году впервые в своей истории выиграл звание чемпиона Италии, в 1989 году - свой первый европейский кубок - кубок УЕФА, а в 1990 клуб вновь стал чемпионом Италии.

В 1986 году футболист на месяц покинул "Наполи" ради тренировок с аргентинской сборной и участия в чемпионате мира в Мексике. В четвертьфинальной игре против команды Великобритании он забил свой знаменитый гол, который получил название "Рука бога". Речь шла не о божественном вмешательстве в ход матча, а о том, что футболист, вопреки всем правилам, послал мяч в ворота рукой. Однако сделано это было так быстро и изящно, что судья не заметил нарушения и присудил очко Аргентине.

Во время этого четвертьфинала Марадона забил еще один вошедший в историю гол - перед тем, как отправить мяч в сетку, он пробежал большую часть поля, обыгрывая противников одного за другим. Аргентина стала чемпионом мира, после чего Марадона вернулся в Неаполь.

В 1986 году он снова получил звание лучшего футболиста Аргентины, а также лучшего футболиста Европы и лучшего футболиста года по версии компании "Адидас".

В 1990 году он начал конфликтовать с руководством клуба "Наполи" и прогуливать тренировки, в результате чего его жалование было урезано на 40%. А в 1991 году анализ, взятый у Марадоны после матча "Наполи - Бари", обнаружил присутствие в его организме кокаина. Он признался, что принимал наркотики для того, чтобы снять стресс, и получил дисквалификацию на 15 месяцев.

Не имея возможности играть в футбол в Италии, он уехал на родину. Но аргентинская полиция, давно следившая за Марадоной, арестовала его по обвинению в хранении наркотических средств. Марадона получил условный срок. Он разорвал контракт с "Наполи", заплатив неустойку из собственного кармана, и начал играть за клуб "Севилья" (Испания). Однако после одного удачного матча против "Баварии" клуб потерпел несколько поражений, а Марадона начал устраивать скандалы с начальством и вновь пропускать тренировки.

Потерявший форму Диего вернулся в Аргентину, где как раз набирала силу кампания "Марадону - в национальную сборную". Для того чтобы удачно выступить на чемпионате мира в 1994 году, ему пришлось с помощью специальной диеты и тренировок сбросить 15 килограммов веса всего за несколько месяцев. Однако все эти усилия оказались бесполезными - принеся своей команде победу над Грецией на ЧМ, Марадона вновь получил дисквалификацию после того, как в его анализе обнаружили эфедрин.

Тогда же Марадона влез в долги, не платя налоги в казну Италии, составившие, в конечном счете, 30 миллионов евро.

После 1994 года несколько попыток футболиста играть за аргентинские клубы или работать их менеджером не увенчались успехом.

Официальной же датой его последнего матча принято считать 25 октября 1997 года, когда Диего в желто-черной майке "Боки" в последний раз вышел на поле в официальной встрече против "Ривер Плейта". А объявил он об уходе из футбола пятью сутками позже - в день своего 37-летия.

В 2000 году Марадона попал в уругвайскую больницу с сердечным приступом, вызванным, как оказалось, передозировкой наркотиков. Выйдя из больницы, он, по приглашению Фиделя Кастро, отправился на Кубу, где прошел курс лечения и реабилитации в закрытой клинике Эль-Кинке в 700 км от Гаваны.

10 ноября 2001 года Марадона, впервые после долгого перерыва вышел на поле, участвуя в матче сборной Аргентины и сборной мира. Этот матч стал прощальным для Диего, который первый тайм провел за сборную страны, а второй за сборную мира. Игра завершилась в пользу Аргентины 6:3.

В апреле 2004 года Марадона вновь был помещен в больницу с диагнозом: сердечный приступ. Проблемы с сердцем были усугублены его повысившимся весом и наркозависимостью.

В 2005 году Марадона вел на телевидении ток-шоу "La Noche del Diez" (The Night of the Number Ten). Работал телекомментатором на каналах Аргентины и Италии. С июня 2005 по август 2006 года являлся вице-президентом футбольной комиссии клуба "Бока Хуниорс". Снялся в нескольких фильмах.

С октября 2008 года Марадона - главный тренер сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала Чемпионата мира-2010.

Диего Марадона - чемпион Аргентины (1981), чемпион Италии (1987, 1990), обладатель Кубка Италии (1987), Суперкубка Италии (1990), Кубка Испании (1983), Кубка УЕФА (1989); чемпион мира (1986), вице-чемпион мира (1990).

Лучший футболист Южной Америки (1979, 1980). Чемпион мира среди юниоров (1979).

Лучший футболист мира 1986 года - по версии "World soccer", авторитетного британского футбольного издания.

В 1996 году он удостоен награды "Золотой Мяч" за вклад в футбол.

Всего за свою карьеру провел 486 лиговых матчей, забил 259 голов. За сборную Аргентины в 1977-1994 гг. провел 91 матч, забил 35 голов (второй результат в истории после нападающего Габриэля Батистуты).

В финальных матчах мировых первенств провел 21 матч.

О Диего Марадоне снято несколько документальных фильмов, один из которых создал знаменитый режиссер Эмир Кустурица.