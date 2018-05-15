Атака на УПЦ. Кто виноват в отказе автокефалии

РИА Новости Украина

Понимая, что Константинополь не даст автокефалию украинской церкви, власть уже сейчас придумывает отходные пути, считает политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

Священный Синод УПЦ КП заявил, что Московский патриархат вмешивается в процесс признания автокефалии Православной Церкви в Украине и всячески пытается помешать этому, говорится в обращении от имени Священного Синода Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета.

Как отмечается в обращении на сайте УПЦ КП, вопрос предоставления УПЦ КП Томоса об автокефалии является делом, которое решается напрямую между украинской православной церковью и Константинопольским Патриархом, а президент Украины в это не вмешивается. "Известны многочисленные факты политического и государственного вмешательства со стороны Российской Федерации и прокремлевских политических сил в Украине в процесс признания с целью помешать ему. Через дипломатические и другие каналы в интересах власти России и Московской патриархии осуществляется давление на Константинопольский Патриархат, другие Поместные Православные Церкви. Прокремлевские политические структуры в Украине организовали сбор подписей, которые, по их мнению, должны "засвидетельствовать нежелание" православных в Украине поддержать начатое дело", — отмечают представители синода.

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По мнению политического эксперта Дмитрия Корнейчука, власть уже придумала схему, по которой будет аргументировать отказ Константинополя.

"Филарет обвинил РПЦ в давлении на Константинопольский патриархат, чтобы помешать предоставить украинской церкви независимость.

Интересно, а обращение Порошенко к Варфоломею — это не давление?

А в УПЦ КП не понимали, что Москва применит все рычаги давления на Варфоломея?

Похоже, Порошенко и Филарет дружно готовятся переложить вину за свое поражение с поместной церковью на Путина.

Очень оригинальная и свежая мысль…", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.