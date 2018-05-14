Вы зря смеетесь над Ницой и прочими шпрахфюрерами - Чечило

РИА Новости Украина

Скандальная писательница и общественный деятель Лариса Ницой разразилась очередной идеей по поводу украинского языка. По ее мнению, граждан Украины необходимо обязать сдавать экзамен по государственному языку. Сертификат на знание украинского языка должен быть обязательным условием для устройства на работу.

Она считает, что сдать экзамен и получить сертификат на знание языка не составит никаких трудностей даже для русскоязычных украинцев.

"Пришел в специальный пункт, прошел тесты, как на управление автомобилем, получил сертификат. Это совсем не радикально. Мы это должны были сделать 27 лет назад, потому что так в каждой стране. Так каждая цивилизованная страна себя защищает. Государственный язык у них стоит на высоком уровне", — отметила писательница.

При этом Ницой привела в пример Польшу.

"Украинцы приезжают в Польшу и учат польский язык. В Польше учатся миллионы иностранных студентов, но все они учатся на польском языке. Польша говорит всем: не нравится — учитесь в другой стране. Телевидение у них польское, печатные СМИ на польском языке, все образование — на польском. У них нет потребности сейчас ставить вопрос – что там с польским языком?" – заявила Ницой.

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Также в своем Facebook Ницой выдала очередной гневный пост, в котором заявила, что в Украине на каждом шагу происходит дискриминация украиноязычных граждан.

Киевский журналист Вячеслав Чечило отметил, что подобными заявлениями и абсурдными предложениями Ницой и ее идейные сторонники добиваются того, что русскоязычные украинцы чувствуют себя в обществе чужими.

"Вот мы тут любим смеяться над Ницой и прочими шпрахфюрерами. А зря.

Когда ты в заведении общественного питания обращаешься на русском, а тебе упрямо отвечают на украинском, возникает вполне себе устойчивое ощущение того, что ты, собственно, не дома. А немножко даже и в гостях.

Полагаю, примерно такого эффекта они и добиваются", — прокомментировал Чечило на своей странице в Facebook.