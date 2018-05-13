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    Точка зрения

    Почему бренд Украины не на украинском языке

    (обновлено: )884110
    Политолог Алексей Якубин считает, что новый логотоп бренда Украины Ukraine Now продемонстрировал отсутствие у Украины не только суверенитета и независимости, а также уважения.
    Бренд Украины
    kmu.gov.ua

    РИА Новости Украина

    У Украины появился очередной логотип. Ранее Кабинет министров одобрил логотип бренда Украины Ukraine Now, который будет использоваться для продвижения страны в мире.

    "Команда правительства, Мининформполитики, эксперты работали над созданием бренда "Украина сейчас". Работа завершена. Это будет бренд Украины в мире", — заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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    Госсекретарь Мининфорполитики Артем Биденко уточнил, что разработка бренда длилась почти год, а помогали его разрабатывать эксперты из Великобритании. Теперь в Мининформполитики должны зарегистрировать бренд и его логотип. Стоимость его разработки на данный момент неизвестна.

    В Кабмине сообщили, что логотип бренда разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но даже как наклейки на любые вещи — от туристических сумок до автобусов и самолетов. 

    Логотип бренда представляет из себя надпись Ukraine NOW UA на белом фоне, при этом слов NOW взято в прямоугольник желтого цвета, а аббревиатура UA – в синий круг, что символизирует цвета украинского флага.

    По мнению политолога Алексея Якубина, примечательно в новом логотипе бренда используется английский язык, в то время как в стране идут баталии по поводу использования во всех сферах государственного.

    «Вы знаете почему "бренд Украины" на английском, и это когда нам говорят о том, что "українська мова перш за все"? Возможно, потому, что разрабатывали его при участии "экспертов из Великобритании", бюджет неизвестен. Суверенная страна, где, наверное, нет своих дизайнеров. И свой язык как-то не популяризируем», — отметил эксперт на своей странице в Facebook.

    Политолог уточнил, что такой подход к разработке бренда показал весь «суверенитет и независимость» Украины.

    «А бренд Великобритании для мира, наверное, тоже иностранные эксперты разрабатывали. Французы или американцы. Суверенитет, уважение и независимость. Ага», — резюмировал Якубин.

    Алексей Якубин, facebook
    Пост Алексея Якубина

    Напомним, что по оценкам консалтинговой компании Brand Finance, в 2017 году стоимость бренда "Украина" составила 68 миллиардов  долларов. Такая же цифра была в 2011 году.


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