Почему бренд Украины не на украинском языке

РИА Новости Украина

У Украины появился очередной логотип. Ранее Кабинет министров одобрил логотип бренда Украины Ukraine Now, который будет использоваться для продвижения страны в мире.

"Команда правительства, Мининформполитики, эксперты работали над созданием бренда "Украина сейчас". Работа завершена. Это будет бренд Украины в мире", — заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Госсекретарь Мининфорполитики Артем Биденко уточнил, что разработка бренда длилась почти год, а помогали его разрабатывать эксперты из Великобритании. Теперь в Мининформполитики должны зарегистрировать бренд и его логотип. Стоимость его разработки на данный момент неизвестна.

В Кабмине сообщили, что логотип бренда разработан таким образом, чтобы его было легко использовать не только для презентаций и информационных продуктов, но даже как наклейки на любые вещи — от туристических сумок до автобусов и самолетов.

Логотип бренда представляет из себя надпись Ukraine NOW UA на белом фоне, при этом слов NOW взято в прямоугольник желтого цвета, а аббревиатура UA – в синий круг, что символизирует цвета украинского флага.

По мнению политолога Алексея Якубина, примечательно в новом логотипе бренда используется английский язык, в то время как в стране идут баталии по поводу использования во всех сферах государственного.

«Вы знаете почему "бренд Украины" на английском, и это когда нам говорят о том, что "українська мова перш за все"? Возможно, потому, что разрабатывали его при участии "экспертов из Великобритании", бюджет неизвестен. Суверенная страна, где, наверное, нет своих дизайнеров. И свой язык как-то не популяризируем», — отметил эксперт на своей странице в Facebook.

Политолог уточнил, что такой подход к разработке бренда показал весь «суверенитет и независимость» Украины.

«А бренд Великобритании для мира, наверное, тоже иностранные эксперты разрабатывали. Французы или американцы. Суверенитет, уважение и независимость. Ага», — резюмировал Якубин.

Алексей Якубин, facebook Пост Алексея Якубина

Напомним, что по оценкам консалтинговой компании Brand Finance, в 2017 году стоимость бренда "Украина" составила 68 миллиардов долларов. Такая же цифра была в 2011 году.



