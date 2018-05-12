Блинов: как жить будем, если лето идет сразу после зимы

РИА Новости Украина

Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского заявили об окончании метеорологической весны в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Это связывают с целым рядом температурных рекордов в начале мая.

"Говорят, что глобальное потепление в умеренном поясе — это не столько зной летом и оттепель зимой, а сокращение других времён года: весны и осени.

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И вот: среднесуточная температура в Киеве с 29 апреля превышает 15,0°С. Таким образом, закончилась метеорологическая весна. Она началась 24 марта и длилась всего 36 дней. Весна в Киеве была почти на месяц короче климатической нормы", — написал финансовый эксперт Андрей Блинов на своей странице в Facebook.

Нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на 16 дней раньше среднестатистических показателей. Рекорд за 137 лет наблюдений был установлен в 1996 году – тогда метеорологическое лето наступило 22 апреля – цитирует Блинов сообщение метеослужбы.

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"Также климатологи исключили весенние заморозки в столице Украины. Хоть на этом спасибо!" — порадовался Блинов.