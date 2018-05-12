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    Блинов: как жить будем, если лето идет сразу после зимы

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (220)

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    Нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на 16 дней раньше среднестатистических показателей, еще климатологи исключили весенние заморозки в столице Украины, хоть на этом спасибо, порадовался финансовый эксперт Андрей Блинов.
    Цветение сирени в Киевском ботсаду
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского заявили об окончании метеорологической весны в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Это связывают с целым рядом температурных рекордов в начале мая. 

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    Грянул майский гром. Первая весенняя гроза в Киеве

    "Говорят, что глобальное потепление в умеренном поясе — это не столько зной летом и оттепель зимой, а сокращение других времён года: весны и осени.

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    И вот: среднесуточная температура в Киеве с 29 апреля превышает 15,0°С. Таким образом, закончилась метеорологическая весна. Она началась 24 марта и длилась всего 36 дней. Весна в Киеве была почти на месяц короче климатической нормы", — написал финансовый эксперт Андрей Блинов на своей странице в Facebook.

    Нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на 16 дней раньше среднестатистических показателей. Рекорд за 137 лет наблюдений был установлен в 1996 году – тогда метеорологическое лето наступило 22 апреля – цитирует Блинов сообщение метеослужбы. 

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    "Также климатологи исключили весенние заморозки в столице Украины. Хоть на этом спасибо!" — порадовался Блинов.

    Facebook Андрея Блинова
    Комментарий Андрея Блинова о погоде
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