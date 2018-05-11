Охрименко: существуют оффшорные схемы экспорта Украины в ЕС

РИА Новости Украина

В первом квартале 2018 года Украина на треть увеличила экспорт в ЕС — на 26,5% до $4,058 миллиарда.

По данным Нацбанка, доля экспорта в страны Евросоюза в общем объеме украинского экспорта в первом квартале составила 38,9%. В то же время импорт из ЕС за указанный период вырос на 10,7%.

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Экономический эксперт Александр Охрименко отмечает, что Украина много поставляет в ЕС продовольствия.

Однако, по его словам, нужно учесть, что экспорт Украины в Голландию подсолнечного масла или зерна — это оффшорная схема.

"Просто так доходы по этим товарам оставляют в голландских оффшорах, они сейчас самые популярные в Украине. Поэтому нужно это учитывать", — пишет Охрименко у себя в Facebook.

"Эксперт также добавляет, что действительно Украины очень активно поставляет в ЕС кукурузу, чугун, железную руду и в последнее время начала наращивать поставки продукции машиностроения, это прежде всего бытовая техника и запчасти которые делают по схемам производственной кооперации Украина-ЕС. Процесс прошел..", — резюмирует он.