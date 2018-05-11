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    Охрименко: существуют оффшорные схемы экспорта Украины в ЕС

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    Украина много поставляет в ЕС продовольствия, но при этом нужно учитывать, что экспорт в Голландию нашего подсолнечного масла или зерна - это оффшорная схема, пишет экономический эксперт Александр Охрименко.
    Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В первом квартале 2018 года Украина на треть увеличила экспорт в ЕС —  на 26,5% до $4,058 миллиарда.  

    По данным Нацбанка, доля экспорта в страны Евросоюза в общем объеме украинского экспорта в первом квартале составила 38,9%. В то же время импорт из ЕС за указанный период вырос на 10,7%.

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    Экономический эксперт Александр Охрименко отмечает, что Украина много поставляет в ЕС продовольствия. 

    Однако, по его словам, нужно учесть, что экспорт Украины в Голландию подсолнечного масла или зерна — это оффшорная схема

    "Просто так доходы по этим товарам оставляют в голландских оффшорах, они сейчас самые популярные в Украине. Поэтому нужно это учитывать", — пишет Охрименко у себя в Facebook. 

    "Эксперт также добавляет, что действительно Украины очень активно поставляет в ЕС кукурузу, чугун, железную руду и в последнее время начала наращивать поставки продукции машиностроения, это прежде всего бытовая техника и запчасти которые делают по схемам производственной кооперации Украина-ЕС. Процесс прошел..", — резюмирует он.

    Скриншот с сайта Facebook

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