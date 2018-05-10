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    Корнейчук: давайте избавляться от мифов

    (обновлено: )19403
    Украинцам сложно будет достичь единства, если они по-прежнему будут поддаваться на уловки политтехнологов, раскалывающих страну, считает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Украинское общество искусственно раскалывают, и украинцам следует "включить мозг" и перестать быть марионектами в руках "кукловодов", считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    "Слушайте, ну давайте не будем жить в мифах. 

    Если в Киеве проходит акция "Бессмертный полк" — то это просто дань уважения победе, а не символ "русского мира" с криками "Мы хотим жить в СССР и России". 

    Если какие-то провокаторы проводят факельные шествия, поздравляют Гитлера с днем рождения или болтают о "Галичине" — это не значит, что Западная Украина поддерживает нацизм", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

    И продолжил: "Может, уже включим мозг и перестанем быть марионетками у "кукловодов", раскалывающих страну? 

    Не надоело еще вестись на политтехнологии?".

    Аналитик при этом не уточнил, кто эти "кукловоды". Не все читатели блога восприняли это высказывание однозначно.

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    "Ну не знаю…меня никто не раскачивает. Я сама….бесплатно…недолюбливаю этих мразей и ушлепков, захвативших мою страну. Они нас сами раскачивают", — написала в комментарии к посту аналитика одна из читательниц.

    Накануне десятки тысяч киевлян приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы над нацизмом во Великой Отечественной войне. Различные акции прошли во всех городах и поселках страны. Не обошлось без происшествий.  Потасовка произошла в Киеве между националистами и людьми, пришедшими принять участие в акции "Бессмертный полк", в Мелитополе акция "Бессмертного полка" переросла в драку, в Сумах произошел конфликт из-за плакатов о России. В Киеве силой задержали мать погибшей экс-"регионалки" Бережной. 

    Ранее националисты провели во Львове "марш величия и духа". Около тысячи человек в вышиванках прошли шествием по улицам города в честь 75-ой годовщины создания СС "Галичина". Марш прошел от памятника Степану Бандере центральным улицам города.

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