Корнейчук: давайте избавляться от мифов

РИА Новости Украина

Украинское общество искусственно раскалывают, и украинцам следует "включить мозг" и перестать быть марионектами в руках "кукловодов", считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

"Слушайте, ну давайте не будем жить в мифах.

Если в Киеве проходит акция "Бессмертный полк" — то это просто дань уважения победе, а не символ "русского мира" с криками "Мы хотим жить в СССР и России".

Если какие-то провокаторы проводят факельные шествия, поздравляют Гитлера с днем рождения или болтают о "Галичине" — это не значит, что Западная Украина поддерживает нацизм", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

И продолжил: "Может, уже включим мозг и перестанем быть марионетками у "кукловодов", раскалывающих страну?

Не надоело еще вестись на политтехнологии?".

Аналитик при этом не уточнил, кто эти "кукловоды". Не все читатели блога восприняли это высказывание однозначно.

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"Ну не знаю…меня никто не раскачивает. Я сама….бесплатно…недолюбливаю этих мразей и ушлепков, захвативших мою страну. Они нас сами раскачивают", — написала в комментарии к посту аналитика одна из читательниц.

Накануне десятки тысяч киевлян приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы над нацизмом во Великой Отечественной войне. Различные акции прошли во всех городах и поселках страны. Не обошлось без происшествий. Потасовка произошла в Киеве между националистами и людьми, пришедшими принять участие в акции "Бессмертный полк", в Мелитополе акция "Бессмертного полка" переросла в драку, в Сумах произошел конфликт из-за плакатов о России. В Киеве силой задержали мать погибшей экс-"регионалки" Бережной.

Ранее националисты провели во Львове "марш величия и духа". Около тысячи человек в вышиванках прошли шествием по улицам города в честь 75-ой годовщины создания СС "Галичина". Марш прошел от памятника Степану Бандере центральным улицам города.