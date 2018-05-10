Как санкции против РФ аукнутся в Украине

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Совет национальной безопасности и обороны рассматривает предложения о введении дополнительных санкций против России. Ранее президент Петр Порошенко поручил правительству и СНБО подготовить ограничительные меры против России и синхронизировать их с санкциями США и европейских стран.

Насколько существенным будет влияние санкций в случае их введения, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор Института социально-экономических трансформаций Илья Несходовский.

(текст публикуется на языке оригинала)

На які заходи варто розраховувати? Чи будуть вони стосуватися активів, рахунків, інвестицій і так далі?

— Треба розрізняти, що у нас санкції можуть застосовуватися до трьох видів. І є санкція до російських товарів, обмеження ввезення російських товарів в Україну, і тут у нас — дуже негативна ситуація, тому що на даний момент суттєво український ринок заполонила, наприклад, така позиція, як мінеральні добрива. Вони йдуть майже повністю з Росії. Незважаючи на те, що санкції були застосовані, ці санкції дуже легко, за рахунок української корупції, були обійдені. Друга позиція, це питання санкцій по відношенню до підприємств, які належать росіянам. А в даному випадку у нас теж є прецедент, що у нас обійшли ці санкції. Зокрема, наприклад, якщо ми будемо говорити про Олега Дерипаску, проти якого США застосували повноцінні санкції, і Ви бачите, який результат, підприємство фактично на межі банкрутства, але разом з тим він продовжив бути кінцевим бенефіціаром українського Миколаївського глиноземного заводу. Тобто далі можна говорити не тільки про те, що треба застосовувати санкції, а про те, що треба реалізовувати, щоб вони виконувалися і доводити їх до логічного завершення, щоб вони діяли належним чином, а не щоб за рахунок української корупції їх можна було обійти. І нарешті третій тип санкцій, це до конкретних осіб. Обмеження в'їзду, обмеження виведення капіталу, рух капіталів, обмеження рахунків, тобто тощо. Але в даній ситуації у нас по відношенню до російських олігархів і російських чиновників доволі-таки обмежена можливість, тому що тут не настільки російські олігархи мають свої активи, ніж вони мали свої активи в США.

Серед трьох варіант, що Ви перелічили, в чому ми можемо синхронізуватися з США та ЄС?

— Перша позиція це по відношенню до тих осіб, проти яких застосовані санкції, і вони на даний момент володіють активами в Україні. Зокрема, це різноманітні облгази, підприємства, тощо. Ці особи — в списку США, і до них треба застосовувати повноцінні санкції. А саме, обмежувати їхні можливості і обмежити володіння українськими підприємствами. Як ми будемо це робити? Ну, будемо дивитися конкретні механізми, прописані в рішенні РНБО.

Якщо росіян відсторонять від цих активів, то хтось на їхнє місце прийде. То чи не був цей час призначений для узгодження, хто будуть ці люди?

— Питання, чи зможуть вони взагалі обмежити рух активів? Якщо ми будемо дивитися по відношенню до російських банків, до яких США вже давно застосовували санкції, то ми обмежилися лише можливістю виведення капіталів. Можливо, ті обмеження, про які ми говоримо, по відношенню до цих підприємств, вони будуть стосуватися саме обмеження їхнього виведення капіталів, зовнішньоекономічної діяльності, тобто здійснення їхньої діяльності під надзором РНБО. Говорити про те, що хтось стане власником цих підприємств, я думаю, не варто. Тому що тут це дуже сумнівно… В даному випадку можна говорити лише про обмеження. США застосували лише обмеження. Так і ми. Ми можемо застосувати тільки обмеження. А відібрати власність навряд чи ми зможемо.

В такому разі, просто щоб не заблокувати підприємства, вони мають бути передані або під тимчасовий менеджмент, або законсервовані всередині України…

— Або від РНБО, або від СБУ буде знаходитися людина, яка буде контролювати фінансові потоки цієї компанії.

І не пускати гроші, які мають стосунок до росіян?

— Щодо росіян, щодо цих підприємств, власниками яких є росіяни, для того, щоб вони не виводили активи за межі України.

Де в такому випадку ці активи будуть знаходитись?

— В Україні. Питання обмеженої діяльності. Тобто буде дозволятися, наприклад, укладання якоїсь зовнішньоекономічної угоди, фінансової або торговельної, лише після того, коли вона буде проходити рішення чи контроль РНБО. Можливий такий підхід. Як ми будемо діяти? Ще раз, у нас дійсно є багато власності, яка належить росіянам, і в тому числі тим росіянам, які знаходяться в цьому санкційному списку. Як ми будемо обмежувати? Я думаю, не просто так перекладається рішення вже тривалий час. Тут дуже важливо саме те, щоб розробити таку модель, аби сама українська економіка від цього не постраждала.

Чи може Росія застосувати санкції у відповідь? Нам є, що втрачати?

— Росія вже тривалий час вела проти нас торговельну війну, той імпорт, який вони змогли обмежити, це дійшло до критичної межі, тобто те, що вони зараз обмежують, вони фактично будуть обмежувати критичний імпорт і деякі підприємства зупиняться. Наприклад, Ви знаєте, що в Росії зупинився їхній російський авіабудівельний завод, саме через те, що були Україною застосовані санкції по відношенню до цього заводу. І так далі. Тобто якщо вони будуть обмежувати, вони обмежать свої підприємства, люди втратять відповідні свої робочі місця, а підприємства збанкрутують, як це вже було. Тому говорити про те, що санкції — доволі таки потужний інструмент впливу, особливо після того, як був забраний інструмент газ, то це не варто. На сьогодні вони вже багато чого застосували, з того, що могли.

У разі ухвалення відповідних заходів щодо РФ та окремих персон, наскільки ефект буде відчутний для росіян?

— Для росіян буде відчутний, але якщо ми будемо говорити в контексті, що вони понесуть суттєві втрати, я не думаю. У нас дійсно не є настільки потужна держава, для того, щоб нанести хоча б навіть пару відсотків від тих збитків, які були нанесені від санкцій США. Тобто це буде лише тільки обмеження руху капіталу, обмеження діяльності. Але втрата цих підприємств, я думаю, що це буде навряд чи. Тому який буде ефект? Скоріше, це буде ефект обмеження присутності росіян в Україні. І не більше того.

Напомним, введение США санкций против России привели к резкому падению рубля и обвалу фондового рынка.