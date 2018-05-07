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    Портнов: Порошенко перешел от лжи к неадекватности

    (обновлено: )550121
    Для создания Антикоррупционного суда еще нужно провести целый ряд юридических процедур, и реально запустить суд можно будет не раньше конца 2019 - начала 2020 года, поясняет юрист Андрей Портнов.
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Независимый Антикоррупционный суд может быть учрежден в Украине в мае 2018 года, заявил президент Петр Порошенко в интервью немецкой газете Focus, материалы которой были опубликованы на официальной странице украинского дипломата Андрея Мельника в Twitter.

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    "Мы хотим ускорить процесс создания независимого Антикоррупционного суда. Я абсолютно уверен, что его удастся завершить в первой половине 2018, вероятно, уже в мае. И тогда мы получим следующий транш (от МВФ – Ред.)", — сказал Порошенко в интервью.

    Комментируя заявление Порошенко, юрист Андрей Портнов отмечает, что пора "констатировать перевоплощение системной лжи в абсолютную неадекватность".

    "Учитывая, что до создания Антикоррупционного суда впереди еще второе чтение закона, процедуры его подписания и публикации, принятие новых изменений в процессуальные законы, разработка и утверждение актов и подготовительные действия Высшей квалификационной комиссии судей, длительные процедуры подачи документов и проверок кандидатов в судьи, принятие решений ВККС и ВРП об их назначении и учредительные действия по чисто техническому созданию суда, то даже если очень быстро бежать, в лучшем случае — конец 2019 — начало 2020-го", — разъясняет юрист на своей странице в Facebook.

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    Иными словами — в период, когда он (Порошенко) уже и сам станет его первым клиентом, добавляет Портнов.

    Ранее Верховная рада приняла в первом чтении президентский законоimage проект о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине. Документ еще должен пройти второе чтение.

    Создание антикоррупционного суда является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления очередного транша кредита.

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