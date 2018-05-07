Скубченко: нельзя одновременно осуждать нацизм и поддерживать Корчинского

РИА Новости Украина

2 марта в Одессе, во время "Марша украинского порядка" руководитель "Правого сектора" в Одессе Татьяна Сойкина призвала очистить Украину от евреев.

"Мы уверены в том, что наведем в Одессе настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не ж_дам! Не олигархии. Слава Украине!" — сказала Сойкина, выступая на марше.

Напомним, радикальные националистические организации в минувшую среду проводили в Одессе акцию, посвященную трагедии 2 мая.

Позднее Сойкина извинилась за свои слова, но весьма своеобразно.

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Осуждать лидера "Правого сектора" в Одессе, выступившую с привычным для националистов призывом относительно евреев, но при этом поддерживать сам "Правый сектор", это глупо и смешно, уверен глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

"Радоваться и не замечать дискриминации русских в Украине, но при этом осуждать антисемитизм – то же самое. То, что под гнётом общественного мнения Сойкина извинилась, а многие её сторонники не высказывают вслух своих антисемитских желаний, не значит, что они от них отказались. Национализм и нацизм – это не две большие разницы. От национализма до нацизма – всего один шаг. Сила и свобода действий – и все "вороги" будут сожжены. Это и есть их "украинский порядок", как завещали их вожди, служившие в СС", — написал Скубченко на своей странице в Facebook.

Если "Правый сектор", "Азов" и прочие националисты для тебя герои – будь добр поддерживать их во всем и любить не только их, но и их идеалы, призывает он, а если их идеалы для тебя чужды, то глупо и смешно, когда они для тебя герои.

"Нельзя быть немножко маргиналом, а немножко – человеком. Нельзя осуждать нацизм, но поддерживать Корчинского, который выйдет 9 мая на парад, восхваляя своих героев дивизий СС. Ты или маргинал, либо ты человек. От националистов всех мастей скоро останется лишь грязная история. А вам с этой грязью потом жить всю жизнь", — подытожил Скубченко.