Эксперт об особенностях работы медреформы

DOMINIQUE FAGET / AFP

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Только пять врачей со всей Украины на данный момент уже добрали лимит пациентов. И к этим врачей уже нельзя записаться — это по одному семейному врачу в Полтавской, Черниговской и Донецкой областях и два педиатра в Донецкой области.

Так, если вам в больнице говорят что выбранный врач уже занят, наиболее вероятно, что это нарушение, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк в Facebook. Чиновник в частности отметил, что большинство врачей еще довольно далеки от лимитов. И напомнил, что терапевт может обслуживать до двух тысяч пациентов, семейный врач — 1800, а педиатр — 900 пациентов. По его словам, за месяц, который длится кампания, набрать такие лимиты почти невозможно.

Подробнее о процессе подписания деклараций в рамках медреформы рассказал президент Украинского медицинского клуба, заслуженный работник здравоохранения Украины Иван Сорока в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи є у вас інформація, як проходить цей процес?

— На сьогодні в системі електронного медичного урядування зареєстровано більше двох мільйонів 619 тисяч декларацій, тобто маємо такий показник, що приблизно кожного дня заключається і підписується 150 тисяч декларацій. В системі на сьогодні знаходиться 19597 лікарів, які представляють 1148 закладів охорони здоров’я, тобто доволі великі цифри. Але ж основною метою модернізації галузі не є підписання декларацій, а основною метою є покращення здоров’я нашого населення, тобто ми маємо робити все для того, щоб працювати по показникам, тобто зменшувати захворюваність, підвищувати якість, доступність, ефективність надання медичних послуг. Тобто я б хотів, щоб чиновники МОЗ і всі лікарі, і заклади охорони здоров’я і пацієнтів рухались не до цифр кількості підписаних декларацій, а до якісних показників, тобто зниження рівня захворюваності, зменшення смертності і таке інше.

Можливо таке, що за цей місяць процесу підписання декларацій лікарі понабирали собі під дві тисячі пацієнтів?

— Справа в тім, що в пілотному процесі підписання декларацій почалось ще з початку 2018 року, то цілком логічно, що такі лікарі можуть знайтись. В цьому немає нічого особливого, якщо ці лікарі, наприклад, працюють десь в сільській місцевості, там, де є один лікар і є велика кількість населення, то така ситуація може скластись. Загалом на сьогодні, якщо ми порахуємо цифри, то в середньому лікар має в своєму арсеналі десь приблизно 80-100 підписантів.

Передбачено системою такий варіант, коли людина хоче з лікарем укласти декларацію, а лікар каже: "я підписав собі пацієнтів і вас вже не можу, бо ви будете 2001, а це заборонено". Що робити, особливо, якщо мова йде про сільську місцевість, де є один лікар?

— Таких документальних роз’яснень з боку МОЗ на сьогодні, на жаль, немає, але я думаю, що якщо це буде плюс мінус певний відсоток населення, то це не буде такою катастрофічною проблемою. Тут ми маємо також розуміти, що є рух людей і пацієнтів, тобто є і вибуття пацієнтів, тобто хтось переїжджає, хтось помирає, хтось знаходить собі іншого лікаря, але це не буде статичний процес. Тобто ця ситуація може змінюватись і на сьогодні хочу сказати, що це не є основною проблемою. Давайте подивимось трошки пізніше, коли почнуться або мають початись виплати, тобто після першого липня. Мене більше турбує реалізація цього процесу, тобто можливість виявлення якихось неправдивих декларацій, коли якісь документи були підписані без згоди пацієнта. Наприклад, був список паспортів, телефонних номерів, електронних адрес і хтось собі підписав цих пацієнтів, а насправді їх нема, тобто вони фізично не проходили. Ми маємо це проконтролювати.

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Як це буде контролюватись?

— Це має контролювати національна служба здоров’я, вона має розробити якісь стандарти і, можливо, це будуть контролі, тобто віддзвон пацієнтів на предмет, чи дійсно, вони підписали декларацію з цим лікарем, якщо будуть якісь подібні випадки. Мене турбує, дійсно, сама процедура відшкодування грошей, тому що гроші будуть приходити на заклад охорони здоров’я, от яка кількість безпосередньо вже дійде до конкретного лікаря, це є великою проблемою. Мене також турбує формат самої декларації. Він потребує двох сторінок. Я думаю, що технічно є можливість зробити, щоб ця декларація була на одній сторінці. Тому що хто в цій ситуації виграв? Я думаю, як мінімум, не пацієнт, а ті організації, які торгують папером, тобто навіть ми кажемо, що це електронна декларація, а подивіться, скільки вже стосів паперів використано для того, щоб отримати цю декларацію, підписати. Тобто зробити треба ксерокопію декількох сторінок паспорту, ідентифікаційний код, роздрукувати електронну адресу, телефон, тобто є багато таких неузгодженостей і якраз орган виконавчої влади, МОЗ і департаменти охорони здоров’я на місцях мають давати такі роз’яснення, тобто все має бути для людей, для пацієнтів, для лікарів, а не для системи.

Ранее врач общей практики-семейный врач Артем Кардаш заявлял, что заявления о выплатах врачам за пациентов — вранье.

А спикер Министерства здравоохранения Александр Ябчанка отметил, что медреформу могут саботировать местные власти.