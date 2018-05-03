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    Романенко: чиновники тоже должны жить на $300

    (обновлено: )16040
    Политэксперт Юрий Романенко предложил отправить замглавы Госслужбы занятости Кравченко пожить год на 7000 грн без субсидии, без автомобиля и дорогой одежды.
    Долларовые купюры
    VANDERLEI ALMEIDA/AFP

    РИА Новости Украина

    Зарплаты в размере 7-8 тысяч гривен вполне достаточно для жизни украинца, особенно если у него нет машины. С таким заявлением выступил замглавы Госслужбы занятости Сергей Кравченко. 

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    Политэксперт Юрий Романенко, переводя эту сумму в доллары, с удивлением отмечает: оказывается 250-300 долларов в месяц вполне достойно.

    "7-8 тысяч гривен  — это зарплата на которую человек может жить, а не существовать. Вот 3 тысячи, то это действительно мало. Я сомневаюсь, что на эти деньги можно жить…По моему мнению, если жить и не покупать ежемесячно какие-то вещи, дорогую одежду, не покупать автомобиль, то заработной платы в 7-8 тысяч гривен вполне достаточно, особенно в летний сезон. Касательно же зимнего периода, то ситуация может различаться в зависимости от того, покрывает ли субсидия расходы на оплату коммунальных услуг (ведь может быть разная площадь жилища, количество прописанных людей, тип отопления, которое используется)", — цитирует политэксперт Кравченко.

    В этой связи Романенко предложил главе Минсоцполитики отправить на год самого Кравченко пожить на 7000 грн в месяц — без авто, дорогой одежды и дорогих смартфонов.

    "Предлагаю  Реве на год этого Кравченко  в Бобринец отправить на 7 тыс  без субсидии, без автомобиля  и дорогой одежды. Ну и смартфон  забрать само собой. Пусть человек  сэкономит, а потом расскажет  как там", — предлагает политэксперт.

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