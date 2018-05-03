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    Дубинский: зачем мы платим военный сбор клоуну в камуфляже?

    Тема:

    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (508)

    (обновлено: )464180
    Поскольку в Украине нет террористической угрозы и АТО, а у государства Украина, судя по отмене санкций против РФ и развитию бизнеса Порошенко в РФ, нет войны с Россией, пора отменить военный налог, считает финансовый обозреватель Александр Дубинский.
    Александр Дубинский
    Фото из открытых источников

    РИА Новости Украина

    Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 30 апреля, подписал указ о завершении антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины.

    Донбасс. Архивное фото
    Украинское фото
    Тренд дня: "АТО нет, а что с военным сбором?"

    Изменив формат военной операции на востоке Украины, Киев легализовал использование вооруженных сил в разрешении конфликта в регионе в мирное время. При этом руководство подразделениями силовиков, задействованными в Донбассе, отныне переходит от Службы безопасности Украины (СБУ) к украинским военным.

    Финансовый обозреватель Александр Дубинский предлагает в связи с завершением антитеррористической операции в Донбассе отменить военный сбор. 

    "Петр Алексеевич, раз у нас нет террористической угрозы и АТО — может, и военный сбор отменить? Потому что у государства Украина, судя по отмене санкций против РФ и развитию вашего бизнеса в РФ, — войны с Россией нет", — написал Дубинский на своей странице в Facebook.

    По его мнению, война есть у страны Украина и украинского народа.

    "Но тогда почему — если мы сами всем этим занимаемся — мы ещё должны платить военный налог какому-то клоуну в камуфляже?", — задается вопросом Дубинский.

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