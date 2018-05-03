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    Точка зрения

    Елена Лукаш об "одесской Хатыни": зло не останется безнаказанным

    Тема:

    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан (93)

    (обновлено: )17951
    Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии, требуя от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Придет время, и палачи ответят за свои преступления, считает Елена Лукаш.
    Траурные мероприятия по случаю четвертой годовщины столкновений в Одессе 2 мая 2014 г.
    Думская.net

    РИА Новости Украина

    Призывы международных организаций завершить расследование причин одесской трагедии и покарать преступников игнорируются по понятной причине: власть имеет непосредственное отношение к этому массовому убийству людей, считает экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш

    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Волошин: националисты в Одессе и исторические аналогии

    2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались столкновения между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Одессы и Харькова, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Столкновения продолжались более шести часов и закончились уничтожением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". По официальным данным, в ходе событий 2 мая в Одессе погибли 48 человек, более 250 пострадали.

    В декабре 2017 года в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине констатировали: "…остался без ответа вопрос о том, кто несет ответственность за организацию массовых беспорядков, приведших к гибели 48 человек". 

    Однако придет время, и виновные будут наказаны, убеждена Елена Лукаш.

    "2 мая 2014 года. ОДЕССКАЯ ХАТЫНЬ.

    Царствие небесное и вечный покой погибшим.

    Публичное жестокое убийство людей.

    Под прицелами видеокамер.

    УНИАН
    Мемориальные мепориятия по случаю четвертой годовщины столкновений в Одессе 2 мая 2014 г.

    С согласия власти.

    Под восторженные аплодисменты и комментарии бесов.

    Прошло уже 4 года.

    Результатов расследования нет.

    Правда об Одесской Хатыни замалчивается и прячется.

    Палачи на свободе. Заказчики в креслах.

    Постоянные призывы международных организаций завершить расследование и покарать преступников игнорируются.

    Причины понятны.

    Власть имеет непосредственное отношение к этому массовому убийству людей", — написала Лукаш на своей странице в Facebook

    В Одессе националисты проводят марш, посвященный трагедии 2 мая
    Видео Odessa ONLINE
    В Одессе националисты проводят марш, посвященный трагедии 2 мая

    И продолжила: "Вот лишь несколько фраз из доклада ООН 2017 года:

    "никто так и не привлечен к ответственности за гибель 48 человек.

    Следствие осуществляется избирательно, а в идущих судебных процессах продолжают иметь место неоправданные задержки и вмешательство";

    "активисты-сторонники единства Украины продолжают вмешиваться в независимую деятельность судей";

    УНИАН
    Мемориальные мепориятия по случаю четвертой годовщины столкновений в Одессе 2 мая 2014 г.

    "суд по делу об актах насилия 2 мая характеризуется существенными недочетами с точки зрения гарантий надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства"…

    "Я ВЕРЮ:

    придет время, и палачи ОТВЕТЯТ за все свои преступления.

    Перед судом Божьим и судом человеческим.

    Зло не останется безнаказанным", — написала Лукаш в завершение.

    Facebook Елены Лукаш
    Комментарий Елены Лукаш о трагедии в Одессе 2 мая

    В Одессе накануне прошли траурные мероприятия, посвященные четвертой годовщине трагедии 2 мая. Горожане и гости Одессы несли цветы к местам, где погибли люди. Памятные мероприятия в Одессе в этом году традиционно проходят при повышенных мерах безопасности.

    pushkinska.net
    Мемориальные мепориятия по случаю четвертой годовщины столкновений в Одессе 2 мая 2014 г.
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