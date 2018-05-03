Елена Лукаш об "одесской Хатыни": зло не останется безнаказанным

РИА Новости Украина

Призывы международных организаций завершить расследование причин одесской трагедии и покарать преступников игнорируются по понятной причине: власть имеет непосредственное отношение к этому массовому убийству людей, считает экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались столкновения между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Одессы и Харькова, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Столкновения продолжались более шести часов и закончились уничтожением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". По официальным данным, в ходе событий 2 мая в Одессе погибли 48 человек, более 250 пострадали.

В декабре 2017 года в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека в Украине констатировали: "…остался без ответа вопрос о том, кто несет ответственность за организацию массовых беспорядков, приведших к гибели 48 человек".

Однако придет время, и виновные будут наказаны, убеждена Елена Лукаш.

"2 мая 2014 года. ОДЕССКАЯ ХАТЫНЬ.

Царствие небесное и вечный покой погибшим.

Публичное жестокое убийство людей.

Под прицелами видеокамер.

УНИАН Мемориальные мепориятия по случаю четвертой годовщины столкновений в Одессе 2 мая 2014 г.

С согласия власти.

Под восторженные аплодисменты и комментарии бесов.

Прошло уже 4 года.

Результатов расследования нет.

Правда об Одесской Хатыни замалчивается и прячется.

Палачи на свободе. Заказчики в креслах.

Постоянные призывы международных организаций завершить расследование и покарать преступников игнорируются.

Причины понятны.

Власть имеет непосредственное отношение к этому массовому убийству людей", — написала Лукаш на своей странице в Facebook.

И продолжила: "Вот лишь несколько фраз из доклада ООН 2017 года:

"никто так и не привлечен к ответственности за гибель 48 человек.

Следствие осуществляется избирательно, а в идущих судебных процессах продолжают иметь место неоправданные задержки и вмешательство";

"активисты-сторонники единства Украины продолжают вмешиваться в независимую деятельность судей";

УНИАН Мемориальные мепориятия по случаю четвертой годовщины столкновений в Одессе 2 мая 2014 г.

"суд по делу об актах насилия 2 мая характеризуется существенными недочетами с точки зрения гарантий надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства"…

"Я ВЕРЮ:

придет время, и палачи ОТВЕТЯТ за все свои преступления.

Перед судом Божьим и судом человеческим.

Зло не останется безнаказанным", — написала Лукаш в завершение.

Facebook Елены Лукаш Комментарий Елены Лукаш о трагедии в Одессе 2 мая

В Одессе накануне прошли траурные мероприятия, посвященные четвертой годовщине трагедии 2 мая. Горожане и гости Одессы несли цветы к местам, где погибли люди. Памятные мероприятия в Одессе в этом году традиционно проходят при повышенных мерах безопасности.