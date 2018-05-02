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    Охрименко: у власти безвыходное положение

    Тема:

    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (990)

    (обновлено: )54390
    Осталось еще поднять тарифы на газ на 20%, а лучше на 60%, и после этого действительно в Украине будет полная реформа ЖКХ, считает экономический эксперт Александр Охрименко.
    Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина 

    Кабинет министров внес изменения в программу назначения субсидий. С 1 мая 2018 г. действует новое правило: субсидия отменяется если площадь квартиры превышает 120 кв.м., а дома — 200 кв. м. Владельцы такой жилплощади будут оплачивать услуги в полном объеме. Со следующего отопительного сезона рассчитывать на субсидию не смогут те, кто скрывает доходы, имеет большие дома или квартиры или имеет теневую занятость. К примеру, теперь субсидию не будут назначать, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее 5 лет, кроме мопеда и авто, предоставленного органом социальной защиты населения. Кроме того доходы от аренды имущества, в частности, от сдачи в аренду квартиры, необходимо будет указывать в декларациях о доходах — в новой графе "другие доходы". 

    Киевпастранс. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Из списка субсидиантов вычеркнут лиц трудоспособного возраста, которые не регистрируются в качестве безработных, потому что работают без оформления в Украине или за рубежом. Органы соцзащиты будут автоматически считать их доход в размере 3 прожиточных минимумов — 5286 гривен. Тем, кто действительно является безработным, необходимо будет встать на учет в Центре занятости. С 1 мая 2018 г. социальная норма на газовое отопление будет приближена к реальным объемам потребления и составит 4,5 куб.м на 1 кв.м площади, электроотопление — 30 кВт на 1 кв. м площади. Изменится процедура для внутренне перемещенных лиц и упростится получение субсидии для жителей объединенных территориальных громад. 

    По мнению эксперта Александра Охрименко, слишком много людей получают субсидии ЖКХ, их будут отбирать. 

    "По состоянию на 1 апреля 2018 года около 44% украинских семей получают субсидии на оплату тарифов ЖКХ. Это очень много. Когда вводили субсидии, надеялись, что таких семей будет не больше 15%, а тут суперрекорд. В результате долги местных бюджетов по субсидиям перед предприятиями ЖКХ составляют на 1 апреля 2018 года около 27 млрд. грн. А еще 42 млрд. грн долги населения по тарифам ЖКХ уже "живыми деньгами". Так что в Кабмине решили, что нужно уменьшать количество субсидиантов, и приняли постановление, согласно которому количество субсидиантов должно резко сократиться", — подчеркивает Александр Охрименко. 

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    Не будут получать субсидии ЖКХ лица, которые имеют квартиру или квартиры общей площадью 120 м2 или дом больше 200 м2. Исключат из списка субсидиантов и лиц, которые имеют автомобили не старше 5 лет. Лицам, которые указывают в декларации, что они безработные при расчете субсидии будут учитывать три прожиточных минимума, это около 5300 грн сейчас, и по мере роста прожиточного минимума сумма будет расти. Кроме того уменьшают социальную норму потребления газа, электроэнергии и отопления при расчете субсидии ЖКХ, подчеркивает эксперт.

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    "Так что осталось еще поднять тарифы на газ на 20%, а лучше 60%, и после этого действительно в Украине будет полная реформа ЖКХ. Просто интересно, что будет делать украинская власть, если долги по тарифам ЖКХ "живыми деньгами" вырастут до уровня 100 млрд. грн? Точно не спишут. И даже если Тимошенко станет президентом, не спишет. Это уже близко к техногенной катастрофе", — считает Александр Охрименко. 

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