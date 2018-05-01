Автоюрист: ужесточение штрафов - статья "доходов" МВД

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Автонарушителей стоит наказывать строже. Возможно, тогда смертельных аварий — вроде недавнего ДТП в Кривом Роге — станет меньше. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел. Там напоминают, что законопроект, который усилит ответственность за нарушение правил дорожного движения, был направлен в Верховную Раду еще в ноябре прошлого года.

Этот документ предусматривает лишение прав за пьянство за рулем. Также предлагается существенно увеличить штрафы. Например, до 3 400 гривен за превышение скорости с 500 гривен. Также законопроект предусматривает двадцатикратное увеличение штрафных санкций за вождение без прав.

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Сможет ли ужесточение штрафов в корне изменить ситуацию на дорогах, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал адвокат, автоюрист Егор Штокалов.

Насколько в последнее время участилось число трагичных ДТП с большими потерями?

— Время от времени автокатастрофы встречаются, это нормальная тенденция на дорогах, она общемировая, к сожалению, она трагическая, и, пользуясь случаем, выражаю соболезнование родственникам погибших и пострадавшим. Но хочу обратить внимание, что некоторое время назад была ситуация, когда маршрутчик выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал и поезд врезался в маршрутку, это тоже была катастрофа, тоже все об этом говорили, но на сегодня все уже забыли. А информационный посыл о том, что ужесточать ответственность за нарушение ПДД, он не приведет к тому эффекту, который декларирует МВД. Просто будет дополнительное наполнение бюджета и будет создаваться коррупционная составляющая для непривлечения отдельных категорий лиц к ответственности. На сегодняшний день, например, уже существует такая мера наказания как лишение прав на определенный срок при пьяном вождении. И штраф там достаточно большой — больше 10 тысяч гривен.

Стало ли благодаря этому меньше людей, которые в состоянии измененного сознания садятся за руль?

— В том то и дело, что нет. Административное правонарушение, в том числе пьяное вождение, может закрываться по срокам привлечения к ответственности. То есть, по сути, человек может прийти в управление полиции, согласовать с кем-то торможение отправления протоколов в суд, автоматически пропускается срок привлечения к ответственности, и суд обязан закрыть это дело без привлечения. Соответственно, человек ходит с чистыми руками. Метод, который, я считаю, будет эффективным, это создание надлежащего контроля на месте. То есть, должны быть работающие светофоры, должно быть правильное дорожное полотно, должна быть хороша видна дорожная разметка, должны быть правильно отрегулированы перекрестки, чтобы маршрутчик не выезжал на желтый сигнал светофора уже на перекресток, а там — еще зеленый и летит машина, происходит ДТП, а выдерживать определенную паузу между светофорами. Это все делается в электронном виде и аппарат МВД об этом знает, как это правильно делать. То есть, необходимо создать водителям надлежащие условия контроля за дорожным движением. А не ужесточать наказание, как это любят популистически делать. Чуть что не так — всех в тюрьму!

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Говорят, что если сделать дороги идеальными, то никто не будет соблюдать скоростной режим, и если будут светофоры, все равно никто не будет на них обращать внимание. Почему так говорят?

— Ну, это для того, чтобы не делать дороги, чтобы была возможность отмыть побольше денег на ремонте дорог. Получается у нас, что все дороги — плохие, в ямах, и они декларируют, что это специально для того, чтобы вы не гоняли. Ну, это идиотизм чистой воды.

Инициатива по поводу отмены желтого сигнала на светофорах. К чему может привести ее реализация?

— В принципе, ПДД — по международному стандарту, и отменить желтый было бы в корне неправильно. Я считаю, нужно увеличить паузу между светофорами, которые регулируют перекрестки. Только в таком случае допустимо выдержать, полностью освободить перекресток от транспорта и разрешить движение по очередности. Потому что, по сути, идет нахлест. У меня еще желтый мигает, там — красный, я выезжаю на перекресток, там — желтый и зеленый. И все, и уже ДТП, считай.

Патрульная полиция, которая следит за движением, в частности в городах, насколько может влиять на ситуацию?

— Последнее время я обратил внимание, что в Киеве очень много транспортных средств останавливается именно патрульной полицией. Но по какой причине — мне непонятно. Возможно, нарушение скоростного режима…

Но они не могут это контролировать.

— Значит, это может быть нарушение правила проезда перекрестков. Либо не уступил дорогу, либо запрещающий сигнал светофора.

Работа полиции на дорогах помогает навести порядок?

— Не могу ответить на данный вопрос, могу ответить только за себя. Мне пришлось резко набрать скорость — в допустимых скоростных границах — меня остановили только за это, за то, что резко прибавил газу. Что случилось? Я говорю, что сзади ехала машина, я видел, что она не успевала затормозить и я добавил газу. Но остановка моя была, и документы мои проверили.

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Напомним, первый заместитель главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Вячеслав Дидковский в эфире "ГС" рассказал, как сделать общественный транспорт безопасным, при этом подчеркнув, что одна только отмена желтого сигнала светофора не сделает дороги безопасными.