Украинцы стали меньше курить: табачные компании в убытке?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Министерство финансов предложило ввести новый табачный акциз. Цель нововведения — уменьшение продаж сигарет по заниженным ценам. Также инициатива должна улучшить здоровую конкуренцию для всех игроков на рынке, надеются в Минфине. Об этом говорится в представленном для публичного обсуждения законопроекте. Согласно ему, предлагается ввести дополнительный акциз для табачных изделий в размере почти полтора процента от минимальной акцизной нагрузки.

Подробнее о новом акцизе рассказал руководитель "Украинского центра контроля над табаком" Андрей Скипальский в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

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Цей акциз буде абсолютно новий, чи буде переглянуто той, який є? РИА Новости Украина/Youtube Эксперт раскритиковал новую бюджетную резолюцию Кабмина

— Ні, це не новий акциз. Це обрахунок сплати мінімального акцизного навантаження по новим коефіцієнтам. Достатньо складна і неочікувана пропозиція, яка достатньо ускладнить, можливо, всі ці адміністрування. Але маємо те, що маємо. Якщо корпорація задекларувала ціну на цигарки і мінімальне акцизне зобов'язання менше, ніж визначене в цьому законі, то вона буде сплачувати більше, зі штрафом певним, мінімальний акциз. Це якщо коротко. Це такий штраф, покарання для тих компаній, які декларують ціну нижче, ніж очікувана невідомо ким, скоріше за все, іншими корпораціями, ціна.

Мінімальне акцизне навантаження — що це за показник?

— Мінімальне акцизне навантаження — це тепер складає 15, 60, — 15, 56. це, умовно кажучи, податок з пачки цигарок.

Це в гривнях чи у відсотках?

— В гривнях. Якщо ціна цигарки менше приблизно 26 грн, то компанія сплачує тільки мінімальний акцизне зобов'язання — 15, 56. Власне, це є основою і це основа надходжень в держбюджет. 80% ринку приблизно — це цигарки менше цієї ціни. І це складає основу надходжень в бюджет. Яка ситуація склалася зараз? Ситуація склалася достатньо складна. Наприклад, компанії щомісяця або два рази на місяць можуть зазначати максимальну роздрібну ціну, тобто ціну вище якої не можна продавати. Це унікальний продукт, єдиний продукт в Україні, на який встановлюється максимальні роздрібні ціни. І плюс 5% місцевий акциз. Так от більшість компаній вже в квітні встановили приблизно на 25-26 гривень за пачку мінімальні ціни. А єдина фабрика — Вінницька тютюнова фабрика декларує ціни десь приблизно 17-18 і до 20 грн. Відповідно, при мінімальному акцизному навантаженні в 15,56 плюс ПДВ, плюс роздрібний акциз, Вінницька фабрика працює собі в збиток. Тобто вона демпінгує ціни певним чином, і корпораціям великим це не подобається. І вони через Мінфін запропонували новий вид штрафу, якщо ціна менше мінімальної ціни, і працює коефіцієнт, і іншими простими словами, якщо ця норма запрацює і буде прийнята, то цигарки менше 25-26 грн не можна буде продавати. Не можна.

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Тобто це вплине на мінімальну ціну на цей товар в роздрібі?

— Абсолютно. Суть в тому, щоб неможливо було продавати цигарки за цінами нижче 25-26 грн.

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— Я переконаний, що ця регуляція була запропонована корпораціями через якусь робочу групу, про яку я ніколи не чув, хоча я є членом громадської ради при Мінфіні. І вона певним чином була схвалена Мінфіном. Але це рішення великих чотирьох корпорацій, які вирішили боротися з Вінницькою тютюновою фабрикою. З точки зору громадського здоров'я, так, добре, що не буде дешевих цигарок. З точки зору фіскальної політики державної це абсолютно ні до чого не призведе — ні до збільшення надходжень в державний бюджет, навіть певні будуть, можливо, скорочення, ринку в ціні дешевих цигарок.

Ціни, які перевищували мінімальні, залишаться чи чекати на їх підвищення?

— Корпорації в будь-якому разі будуть підвищувати ціни, тому що, по-перше, зростає акцизне навантаження щороку. Як мінімум, щороку. По-друге, вони дивляться на маржу і оскільки ринок падає, задекларували в першому кварталі падіння ринку споживання на рівні 11%, це "Філіп Морріс" задекларував.

Чим більше будуть кидати палити, тим вищі будуть ціни на цигарки?

— Фактично є така закономірність, чим менше продажів, тим більше корпорації мають забезпечити собі прибуток. Але не завжди це працює. В умовах великої конкуренції п’ять корпорацій, п’ять тютюнових компаній працює на ринку, все може статися, можуть бути і цінові війни, ми вже це спостерігали, коли компанії готові працювати собі в збиток для того, щоб отримати клієнта, і занижувати ціни. Отак.

Це той випадок, про який ви розповідаєте, щодо Вінницької фабрики?

— Я думаю, що це той випадок. Там є дуже велике питання, як фактично можна декларувати ціну в 17-18 грн, коли це практично неможливо без збитку. Якщо порахувати, така пачка приносить збиток 2 грн на пачці корпорації.

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Ранее директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявлял, что цены на сигареты растут из-за обещания ЕС.

Кроме того, он отметил, что рост акцизов на сигареты эффективен в борьбе с курением.