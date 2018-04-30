Политолог: результаты соцопросов? А вы спросите, кто заказчик?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Большинство украинцев готовы к ограничению демократических свобод ради достижения порядка в Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Согласно их данным, за ограничение демократии выступает порядка 70% опрошенных. При этом 15% респондентов ответили, что Украине нужно больше свободы и демократии, даже если это повлечет отсутствие порядка, а ещё 15% — затруднились ответить. Методом личного интервью было опрошено шесть тысяч респондентов.

Результаты опроса в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог Руслан Синельников.

(текст публикуется на языке оригинала)

Про що говорять такі результати опитування? Чи можна вважати їх свого роду маніпулятивними?

— Потрібно зрозуміти, що права і свободи людини і громадянина є однією з найважливіших суспільних цінностей, головним об'єктом більшості конституційно-правових відносин. Це в нас записано в Конституції. І коли говорити про те, що шість тисяч людей готові відмовитися від своїх законних демократичних і конституційних прав, потрібно зрозуміти, хто замовник такого опитування.

Потрібно зрозуміти, що громадяни підтримують виконання владою, зокрема виконавчою владою і судовою гілкою влади в країні виконання своїх повноважень, а не урізання або знищення громадянських прав і свобод.

А реальний стан справ який? Скільки людей може підтримувати таке обмеження демократичних свобод?

— Не відомо, як поставлені були питання в опитуванні. Швидше за все, що громадяни не до кінця розуміли те, що в них питають. Можливо, відповідь громадян про те, що потрібно більше виконувати виконавчою владою своїх прямих повноважень, зокрема, карати злочинців і показувати результати своєї діяльності для громадян, саме це малося на увазі, а не обмеження громадян в своїх правах і свободах.

Як на думку громадськості можуть впливати такі опитування? Чи здатні вони з точки зору політтехнологій спонукати людину змінити свою думку?

— Справа в тому, що будь-які маніпулятивні соціологічні дослідження, звичайно, впливають або якось тиснуть на громадську думку. Але ж ми розуміємо, що другий розділ Конституції ніхто не відміняв, і кожна людина може його почитати. Там є невіддільні права і свободи, які закріплені Загальною декларацією прав людини, європейськими конвенціями, яких Україна має дотримуватися і виконувати. І це не може ніяк вплинути на громадську думку, крім розуміння, що хтось в державі намагається ухилятися від виконання Конституції.

Група "Рейтинг" оприлюднила й інше опитування про вподобання українців на президентських виборах: у другий тур вийшли б Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко, далі йде Юрій Бойко, а діючий президент на шостому місці, його випередили навіть Володимир Зеленський і Святослав Вакарчук. Яке ваше ставлення до таких результатів дослідження?

— Потрібно говорити про виборку, тобто про кількість опитаних, про якість опитаних, про поставлені питання. Взагалі почалася виборча кампанія в Україні, і зараз ми будемо бачити і чути повсюдно ті чи інші соціологічні опитування. Але наскільки це відповідає дійсності, це політологи завжди ставлять під сумнів. Тому звичайно, позиція діючої влади і підтримка її громадянами достатньо низька, довіра достатньо низька. Але так от, щоб на шостому місці, можливо, в деяких регіонах України є велика негативна оцінка діючої влади, тому що, на жаль, не виконані політичні обіцянки і президента, і прем'єра, і депутатів, які йшли до ВРУ, вони не сприяють підтримці громадянами діючої влади.

А те, що ці два опитування паралельно виходять, тут можна якусь лінію провести, пов'язати якось одне з іншим?

— Все залежить від того, знову ж таки, хто замовник, і як проводилося опитування. Наскільки вони відповідають професійності, соціологічним правилам, етиці тощо. Якщо громадянам не пояснити чи поставити не ті питання, можна отримати і не ті результати на тих же самих фокус-групах. Тому, якщо говорити про права і свободи, громадянину спочатку треба їх хоча б знати. На жаль, рівень політичної і правової культури в Україні знаходиться дуже на низькому рівні.

К слову, шансы Порошенко на выборах высоки, несмотря на падение рейтинга власти, ранее подчеркнул заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысив. Но сейчас пользуются наибольшим доверием новые лица в политике, поскольку за ними не тянется шлейф негатива, считает эксперт.