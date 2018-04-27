Выплаты врачам за пациентов: что правда, что нет?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

370 гривен будет получать медучреждение за каждого украинца, которого оно обслужит. Деньги будет выделять Национальная служба здоровья на тех пациентов, которые подписали декларацию с поликлиникой. Кроме того, были утверждены корректирующие коэффициенты для пяти возрастных групп. Тем временем национальная кампания по выбору врача в Украине продолжается. Уже более 1,6 млн украинцев подписали декларации с семейными врачами, терапевтами или педиатрами.

Кто и сколько будет получать за обслуживание пациентов, и что украинцы могут требовать от своего семейного врача в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил врач общей практики-семейный врач Артем Кардаш.

Какая сумма будет выплачиваться врачам за каждого пациента в зависимости от его категории?

— Я не знаю ни про какие выплаты. Пока это все покрыто темным мраком насчет выплат, если Вы это имеете в виду. Вы имеете в виду 370 гривен за пациента, 740 гривен за ребенка и за человека старше 65 лет.

Выплаты будут с июля: 370 гривен, дети до пяти лет — 1 480 гривен, дети 6-18 лет — 814 гривен, 40-64 года — 444 гривны и старше 65 лет — 740 гривен за человека.

— Только это все вранье. Потому что когда наши реформаторы в кавычках людям, тем, кто не крути, никак не соприкасаются с медициной, они рассказали очень красивую историю насчет этих денег. То есть теоретически да, Вы правы, за каждого человека, возьмем среднего, например, человека, один врач набирает 1 800 пациентов, допустим, ему платят за это в среднем 370 гривен. Это получается в месяц около 62 тысяч, так?

Читайте также: Украинцев некому лечить — все наши медики давно в Польше

Давайте 370 гривен поделим на 12 месяцев.

— Да, на 12, чтобы сразу взять за месяц приблизительно, это будет, я приблизительно беру, около 62 гривен. Только они не сказали ни пациентам, ни Вам, никому, что врач с этих денег должен будет содержать всю больницу, всю свою поликлинику. Сюда входят анализы, платное направление специалистов, сюда входят льготные лекарства так называемые. Как вы думаете, что останется врачу?

Нам говорили, что нужно учесть расходы — коммунальные услуги, зарплату вспомогательного медперсонала, аренду помещения и т.д. Получается, что все эти расходы, все эти процедуры, которые врач назначает пациенту, входят в эту сумму?

— Понимаете, там очень скользко и непрозрачно в этих приказах описана эта реформа. Там написана очень интересная история, то есть есть анализы, которые гарантирует государство человеку, то есть туда входит общий анализ крови, мочи, холестерин, глюкоза и так далее. Только они опять же ж не говорят, сколько раз человек может делать их. То есть по каким критериям я, например, буду оценивать. Если ко мне придет человек и скажет: я хочу узнать свой холестерин, то есть я теперь буду с этих денег оплачивать этот анализ, то есть это будет ложиться на мои плечи как врача?

Могу ли я ему отказать или нет, неизвестно. Так же само с узкими специалистами. Где-то человек приходит ко мне и говорит сейчас: я хочу проверить глаза, у меня, например, упало зрение. Консультация будет стоить приблизительно около 200-400 гривен, я так слышал, я не знаю, правда это или неправда, я не могу быть точно уверенным, но, например, около 200-400 гривен. Я говорю человеку: почему я должен оплачивать, если вы просто хотите проверить глаза, это же с моих денег? Он будет требовать, и я буду вынужден, так как на меня посыплются жалобы одна за одной, так как человек сам не захочет оплачивать.

Напомним, политтехнолог Дмитрий Корнейчук в эфире Голоса Столицы заявил, что кампания по выбору врача — это просто коррупционная схема под красивым лозунгом. За ее ширмой пытаются скрыть сосредоточивание коррупции в руках Национальной службы здоровья Украины и банальный распил бюджета.