Подражателей нацизма надо гнать - Бужанский

РИА Новости Украина

Во Львове разгорелся громкий скандал. На минувшей неделе заместитель одной из городских школ и депутат горсовета от ВО "Свобода" Марьяна Батюк на своей странице в Facebook поздравила с днем рождения Адольфа Гитлера. "Свободовка" опубликовала фото фюрера, две его цитаты и сообщение о том, что это "великий человек", однако публикация исчезла буквально через час, правда, успев наделать немало шумихи.

Учительница истории после нахлынувшей волны общественной критики путалась в объяснениях и начала оправдываться, будто ее страницу в Facebook взломали, "чтобы очернить политическую силу", к которой она принадлежит. Управление образования обратилось к Батюк с просьбой прибыть в "Центр информационных технологий" для предоставления возможности загрузки копии архива ее аккаунта в сети Facebook. Учительница в итоге так и не явилась. В результате 25 апреля Батюк уволили с занимаемой должности в школе.

Блгер Максим Бужанский обратил внимание, что после скандала Батюк уволила со школы мэрия Львова, а Министерство образования никак не отреагировало на широкий общественный резонанс.

"Дважды, Марьяне Батюк предлагали показать свой фб. Ну как свой, их с Гитлером. И еще чей то, по версии Марьяны. Марьяна отказалась. Вылетев, после этого, с работы. То есть, из школы, а не из Рейхсканцелярии, как можно было предположить по её постам. В целом, очень неплохой результат, по нашим меркам. Правда любить Гитлера на гражданке, Марьяну отправила львовская мэрия, под гробовое молчание Министерства образования", — отметил Бужанский.

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По его словам, видимо, в профильном ведомстве не могут понять суть претензий к Батюк.

"Бывшей. Но вот, что интересно. Не знаю, как так получается, но современные поклонники нацизма, люди невероятно тупые. Даже будучи школьным учителем, то есть, возможно умея писать, а то и читать, Марьяна не смогла предположить очевидного. Что не все так тепло и трогательно относятся к покойному фюреру, как она", — уточнил Бужанский.

Facebook Максима Бужанского Комментарий Максима Бужанского

Также, по его мнению, учительница не предполагала, что на версию о взломе, неизбежно последует предложение поискать следы взлома.

"И что когда их не обнаружат, могут неправильно понять. Нацисты, еще те, были отнюдь не дураками. Но проиграли. К счастью, чтоб там Марьяна себе не думала. Их подражатели, кретины со старта. Им ничего не добиться, надо просто гонять их, в хвост и в гриву, гонять везде, где они высовывают своё рыло. Кстати, насчет рыл. Помните пару дней назад то видео, где они бодро колесят по Львову на каком-то драндулете? Так вот, видео фашистов на драндулете, фейсбук удалил по жалобе фашистов с драндулета. Они обиделись", — напомнил Бужанский.

Он спрогнозировал, что на какое-то время дорога в образование для Батюк будет закрыта.

"Осталась только культура, на науку, как мы поняли, Марьяна не тянет. Жду совместный сборник рассказов для детей, вместе с Ницой. Они созданы друг для друга. Под редакцией Фарион, естественно", — резюмировал блогер.