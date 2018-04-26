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    Кучеренко: о миллиардных "зазорах" "Роттердам+"

    (обновлено: )12530
    Сама по себе формула "Роттердам+" предполагает такие миллиардные "зазоры", что там поместится футбольный клуб, лондонская квартира, самолеты и яхты, содержание СМИ и политиков, иронично пишет экс-замминистра ЖКХ Алексей Кучеренко.
    Алексей Кучеренко. Архивное фото
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    В среду, 25 апреля, глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев заявил, что формирование цен через индексы (формулы "Дюссельдорф+", "Роттердам+") – это цивилизованное правило, что позволит уйти от ручного управления ценами на энергоресурсы.

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    Любой рынок должен быть конкурентным и свободным от административного давления, добавил Терентьев.

    "Мы слышим  разные утверждения, иногда диаметрально  противоположные, о том, что такое "Роттердам+". Я думаю, большинство  экспертов говорит все-таки о  том, что сам факт появления  подобных формул – это благо. Это уход от ручного управления. Формулы, поскольку они берут не точечные значения, а определенные значения, усредненные за период, иногда могут быть выгодны или не выгодны основным игрокам рынка. Зависит от того, рынок падает или рынок растет. Но, по крайней мере, это уже цивилизованные правила", — подчеркнул он.

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    В то же время экс-замминистра ЖКХ Алексей Кучеренко пишет, что сама по себе формула "Роттердам+" предполагает огромные миллиардные "зазоры".

    "… там всегда  найдется место и тупорылым чиновникам из новой "плеяды", и матерым "экспертам". Также там "поместится" футбольный клуб, лондонская квартира, самолеты и яхты, содержание СМИ и политиков. Иполовина для развития шоколадной промышленности в Украине", — иронично рассуждает эксперт у себя в Facebook. 

    Но не для всех там находится место, добавляет Кучеренко.

    "Вот для  чего там с трудом находится  место, так это — для шахтеров, для  безопасности труда, для экологии, для местных налогов, для качества  угля, для инвестиций", — резюмирует эксперт.

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