Корнейчук: почему Трамп и Макрон молчали об Украине

РИА Новости Украина

Одной из главных тем последних дней стал государственный (высший по дипломатической шкале) визит французского президента Эммануэля Макрона в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Макрон привез Трампу из Франции оригинальный подарок – саженец дуба, который они вместе высадили в присутствии первых леди двух стран. Центральными же вопросами в ходе визита французского лидера в Штаты стали темы Ирана, Сирии и КНДР.

По итогам переговоров с президентом Трампом в Белом доме французский лидер сообщил, что Париж выступает за начало переговоров по заключению нового соглашения с Ираном по ядерной программе, не разрывая прежние договоренности.

Трамп в свою очередь рассказал, что с террористами в Сирии почти покончено и скоро предстоит принимать "важное решеное" по урегулированию многолетнего конфликта в этой стране.

Важные заявления лидеров прозвучали на фоне их стремления придать самому визиту исключительный характер, что, по задумке Вашингтона и Парижа, должно отражать необычайно тесные и прочные отношения между странами.

Фото twitter.com/emmanuelmacron Встреча Дональда Трампа и Эммануэля Макрона

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Комментируя итоги переговоров Трампа и Макрона, политический аналитик Дмитрий Корнейчук отметил, что американский президент добился от французского коллеги согласия на пересмотр "ядерной сделки" с Ираном на условиях США.

"Причем именно Макрон на пресс-конференции озвучил требования Трампа по обновленной сделке: ввести продолжительный запрет на любые ядерные разработки Ирана и свернуть их программу по баллистическим ракетам. Таким образом, Трамп вербует европейский союзников для нового соглашения. В то время как Путин, в рамках "Большой сделки", гарантирует поддержку компромиссного соглашения со стороны России, Китая и самого Ирана", — уточнил аналитик на своей странице в Facebook.

Особое внимание Корнейчук обратил на заявление Трампа о необходимости странам Ближнего Востока ввести свои военные контингенты в Сирию.

"Это одна из инициатив Трампа-Путина, предусмотренная "сирийским вопросом" "Большой сделки". По сути — в Сирии намерены разместить арабских миротворцев на линии разграничения по сценарию, похожему на украинский на Донбассе. Миротворцы в Сирии (из лояльных США и России стран) гарантируют, что там не возобновятся военные действия и начнется политический процесс. Задача Макрона — лоббировать вопрос арабских миротворцев на Западе", — пояснил эксперт.

Не менее важным стало и то, что ни Трамп, ни Макрон ничего не упоминали об украинском вопросе.

Скриншот с сайта Facebook

"А значит — достигли договоренность о поддержке Макроном "плана Расмуссена" (плана Трампа-Путина) о вводе миротворцев на Донбасс. Трамп и Макрон посадили дуб. А на пресс-конференции Трамп на телекамеры еще и струсил с пиджака французского президента перхоть, что должно было показать его особое расположение к Франции", — подытожил Корнейчук.