Тимошенко президент? Еще не факт! - Чечило

РИА Новости Украина

Одним из главных фаворитов предстоящих президентских выборов в Украине эксперты и социологи называют лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Судя по всему, поддержат ее и олигархи. Украинский бизнесмен, бывший владелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский назвал Тимошенко фаворитом президентских выборов 2019 года.

"Тимошенко. Я считаю, что это фаворит президентской гонки уже сегодня", — сказал он в интервью Радио Свобода, опубликованном во вторник. Коломойский также пообещал, что на предстоящих выборах будет поддерживать "любого достойного кандидата, кроме Порошенко"

Между тем, блогер Вячеслав Чечило считает, что в вопросе победителя президентской гонки все не так однозначно. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Чем быстрее Петр Алексеевич идет на дно, тем все более отчетливо за ним маячит фигура Юлии Владимировны Тимошенко. Тем не менее, я бы не советовал ее фанатам спешить заказывать шампанское. Потому что наивысший рейтинг в стране еще не гарантия победы на выборах – Виктор Федорович не даст соврать. Во-первых, Тимошенко так и не получила в Вашингтоне "ярлык на великое княжени".

США ей откровенно не доверяют, и не без оснований. Во-вторых, Тимошенко стремительно теряет удобного "партнера". Победить Порошенко не сложно. Но если действующий президент не пройдет во второй тур или откажется от участия в выборах? Вариантов может быть множество. И, например, в случае второго тура Тимошенко-Вакарчук я бы уже призадумался на кого ставить. Тем более, если из Посольства поступит недвусмысленный сигнал. А ведь может быть и еще более экзотический вариант", — отмечает Чечило.

Кроме того, эксперт выделяет и третий вариант развития событий.

"В-третьих, власть идет на дно столь стремительно, что не успевает рассесться по спасательным шлюпкам. Это может подтолкнуть ее к любым решениям, вплоть до отмены поста президента в принципе. В чем они опять же могут быть поддержаны в Посольстве. Дальше можно много говорить об отсутствии у Тимошенко драйва, денег и команды. Но и вышесказанного, мне кажется, вполне достаточно, чтобы не спешить с выводами", — резюмировал он.