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    Архив рубрики Точка зрения

    Юрий Луценко. Архивное фото
    Преступления Луценко сходят ему с рук... пока что 
    19:40 20.04.2018
    314
    Руководители НАБУ и САП упорно не замечают фактов коррупции в деятельности генерального прокурора Юрия Луценко, а сам генпрокурор при этом – на свободе и при должности, пишет юрист Ренат Кузьмин.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: а с Порошенко все в порядке? 
    17:36 20.04.2018
    975
    Порошенко, видимо, забыл, что с 2014-го Украина ввела санкции против российских товаров, забыл, что действует запрет на поставку нашей продукции в Крым, инициированный именно Киевом, отмечает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Юрий Решетников
    Религиозный фактор важен для предвыборной кампании Порошенко – Решетников
    15:49 20.04.2018
    98
    Политизация церковного вопроса негативно отразится на обществе, считает эксперт в сфере государственно-конфессиональных отношений.
    Директор НТЦ Психея Геннадий Рябцев
    Рябцев: ЕС может ввести санкции против Украины
    13:37 20.04.2018
    528
    Введение квот на импорт топлива неприемлемы не только с точки зрения того, что Украина — страна с рыночной экономикой, но и из-за Соглашения об ассоциации с ЕС, отметил эксперт.
    Игорь Козий
    ВСУ сейчас выживает только за счет патриотизма — Козий
    11:30 20.04.2018
    541
    В Украине появляются новые виды вооружений и усовершенствуются существующие, но они только выходят на уровень 1991 года, отметил военный эксперт.
    Юлия Тимошенко
    Золотарев: Коломойский ставит на Тимошенко 
    09:59 20.04.2018
    1259
    Сигнал о поддержке Тимошенко со стороны Коломойского может серьезно облегчить проблему ресурсного обеспечения ее избирательной кампании, считает политолог Андрей Золотарев.
    Президент Петр Порошенко
    Чечило: маловато будет тех, кто поддержит Порошенко на выборах 
    07:22 20.04.2018
    877
    Ни украинский народ, ни правительство не готовы вновь поддержать главу государства, отмечает журналист Вячеслав Чечило. Аналогичная позиция, уверен он, и у посольства США.
    Александр Скубченко
    Скубченко: о блефе с монетизацией субсидий 
    19:24 19.04.2018
    386
    Власти блефуют, когда говорят, что монетизация субсидий поставит крест на коррупции в тарифах, а также позволит избежать переплат из бюджета, отмечает глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.
    Желтый сигнал светофора
    Желтый сигнал светофора нужно... приравнять к красному - эксперт
    17:49 19.04.2018
    251
    Председатель Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров в эфире "ГС" отметил, что ДТП в Кривом Роге произошло не из-за желтого сигнала светофора, а из-за мигающего в ночное время, потому правительству нужно также урегулировать и этот вопрос.
    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации Публичный аудит
    Гольдарб: стоит обсудить с Варфоломеем поместную цену на газ 
    15:26 19.04.2018
    1055
    Реальные расходы на добычу тысячи кубов украинского газа, которого с избытком хватает для нужд населения, - 1000 грн, украинцам же его продают по 7000 грн, и эту цену планируют поднять еще на 18%, возмущен глава ОО “Публичный аудит” Максим Гольдарб.
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Эксперт: маршрутки - смертельно опасный вид транспорта 
    13:31 19.04.2018
    376
    Наиболее распространенная причина аварий в Украине - плохое техническое состояние автобусов, считает автоэксперт Павел Семенченко.
    Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с предстоятелем Украинской Автокефальной Православной Церкви, митрополитом Киевским и всея Украины Макарием
    Порошенко и церковь. Портнов: гарант решил отреформировать религию 
    11:40 19.04.2018
    581
    По мнению юриста Андрея Портнова, все, за что брался президент Украины Петр Порошенко, либо разваливалось, либо зашло в хаос.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Корнейчук: "поместная церковь от Порошенко", как и НАТО, пустой пиар 
    09:13 19.04.2018
    1198
    Украинцам не следует отвлекаться на имитацию религиозной войны, которой власти прикроют очередное обворовывание народа, призывает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Facebook и Twitter
    Чечило: им платят, потому СМИ и соцсети разжигают ненависть 
    07:14 19.04.2018
    520
    Играя на низменных чувствах интернет-аудитории, всегда можно заработать себе на рюмку и закуску, а многим людям большего и не нужно, отмечает журналист Вячеслав Чечило.
    Политолог Алексей Якубин
    Якубин: а когда Порошенко займется созданием раввината? 
    19:16 18.04.2018
    916
    Комментируя церковные инициативы президента Порошенко, политолог Алексей Якубин шутливо задается вопросом: видимо, Петр Алексеевич считает, что его избиратель - это некий усредненный православный?
    Елена Дьяченко
    Дьяченко: от чьего имени "как-президент" обращается к Константинополю? 
    17:50 18.04.2018
    1994
    От чьего имени президент Петр Порошенко обращается в Константинополь, если "Киевский патриархат" и УАПЦ не признаются мировым православием в качестве православных церквей, задается вопросом политолог Елена Дьяченко.
    Купола храма. Архивное фото
    Единая православная церковь: объединение или раскол? Опрос экспертов
    15:13 18.04.2018
    602
    Эксперт Богдан Бондаренко считает, что действия президента важны для объединения общества, а эксперт Юрий Решетников полагает, что "осчастливить" сверху не получится, и это решение приведет к дроблению православия.
    Заседание Верховной рады Украины
    Депутаты превращаются в прогульщиков еще до избрания – Кошель
    13:52 18.04.2018
    128
    Глава правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отмечает, что лишение парламентариев мандатов за прогулы рискует стать механизмом борьбы с политическими конкурентами.
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    "Нулевое" декларирование ставит крест на борьбе с коррупцией — эксперт
    11:15 18.04.2018
    277
    Председатель общественной организации "Декларации под контролем" заявила, что ввести "нулевое" декларирование хочет в первую очередь Порошенко, чтобы спасти себя и свое окружение.
    Алексей Кучеренко. Архивное фото
    Кучеренко: транзит газа в Европу будет сохранен, но какой?
    09:28 18.04.2018
    1656
    Германия и ЕС обещают Украине сохранить транзит газа через ее территорию после возведения газопровода "Северный поток-2", но после запуска газопровода они смогут осуществлять транзит на своих условиях, считает Алексей Кучеренко.
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