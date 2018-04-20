Архив рубрики Точка зрения

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Председатель Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров в эфире "ГС" отметил, что ДТП в Кривом Роге произошло не из-за желтого сигнала светофора, а из-за мигающего в ночное время, потому правительству нужно также урегулировать и этот вопрос.