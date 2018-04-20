Архив рубрики Точка зрения

Порошенко, видимо, забыл, что с 2014-го Украина ввела санкции против российских товаров, забыл, что действует запрет на поставку нашей продукции в Крым, инициированный именно Киевом, отмечает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
Власти блефуют, когда говорят, что монетизация субсидий поставит крест на коррупции в тарифах, а также позволит избежать переплат из бюджета, отмечает глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.
Председатель Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров в эфире "ГС" отметил, что ДТП в Кривом Роге произошло не из-за желтого сигнала светофора, а из-за мигающего в ночное время, потому правительству нужно также урегулировать и этот вопрос.
Реальные расходы на добычу тысячи кубов украинского газа, которого с избытком хватает для нужд населения, - 1000 грн, украинцам же его продают по 7000 грн, и эту цену планируют поднять еще на 18%, возмущен глава ОО “Публичный аудит” Максим Гольдарб.
От чьего имени президент Петр Порошенко обращается в Константинополь, если "Киевский патриархат" и УАПЦ не признаются мировым православием в качестве православных церквей, задается вопросом политолог Елена Дьяченко.
Эксперт Богдан Бондаренко считает, что действия президента важны для объединения общества, а эксперт Юрий Решетников полагает, что "осчастливить" сверху не получится, и это решение приведет к дроблению православия.
Германия и ЕС обещают Украине сохранить транзит газа через ее территорию после возведения газопровода "Северный поток-2", но после запуска газопровода они смогут осуществлять транзит на своих условиях, считает Алексей Кучеренко.