Гольдарб: стоит обсудить с Варфоломеем поместную цену на газ

РИА Новости Украина

Глава общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб подсчитал, что украинцам продают газ по цене в 7 раз дороже его себестоимости.

"В 2017 году из недр Украины добыто 20,8 млрд куб.м газа, из них доля государственной "Укргазодобычи" — 15,3 млрд кубов. Украинцами на обогрев домов, жилья и горячую воду, приготовление еды использовано 15,8 млрд кубов. То есть, украинского газа для населения вполне достаточно, даже в избытке в 5 млрд куб.м", — написал Максим Гольдарб на своей странице в Facebook.

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При этом себестоимость газа собственной добычи в 2017 году составляла 2,9 тыс грн за 1 тыс кубометров, из них 1,9 тыс грн — это налоги.

“То есть реальные расходы на добычу тысячи кубов украинского газа — 1000 грн. Украинцам же его продают по 7000 грн!!! И эту цену планируют поднять еще на 18%”, — подчеркнул Гольдарб.

По его мнению, это все, что нужно знать об экономике от Порошенко, Яценюка и Гройсмана.

“Стоит это тоже обсудить с вселенским патриархом. Вместе с "поместной" церковью — поместную цену на газ, на свет, на жизнь, на смерть… Бесы”, — заключил Гольдарб.