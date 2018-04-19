наверх
19.04.201815:57
Курсы валют НБУ
  • USD26.15+ 0.06
  • EUR32.39+ 0.16
Рубрики
Ещё
    Точка зрения

    Гольдарб: стоит обсудить с Варфоломеем поместную цену на газ

    (обновлено: )174120
    Реальные расходы на добычу тысячи кубов украинского газа, которого с избытком хватает для нужд населения, - 1000 грн, украинцам же его продают по 7000 грн, и эту цену планируют поднять еще на 18%, возмущен глава ОО “Публичный аудит” Максим Гольдарб.
    Максим Гольдарб, руководитель общественной организации Публичный аудит
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Глава общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб подсчитал, что украинцам продают газ по цене в 7 раз дороже его себестоимости.

    "В 2017 году из недр Украины добыто 20,8 млрд куб.м газа, из них доля государственной "Укргазодобычи" — 15,3 млрд кубов. Украинцами на обогрев домов, жилья и горячую воду, приготовление еды использовано 15,8 млрд кубов. То есть, украинского газа для населения вполне достаточно, даже в избытке в 5 млрд куб.м", — написал Максим Гольдарб на своей странице в Facebook.

    Читайте также: Навстречу выборам! Церковь — ничто, пиар — все

    При этом себестоимость газа собственной добычи в 2017 году составляла 2,9 тыс грн за 1 тыс кубометров, из них 1,9 тыс грн — это налоги.

    То есть реальные расходы на добычу тысячи кубов украинского газа — 1000 грн. Украинцам же его продают по 7000 грн!!! И эту цену планируют поднять еще на 18%”, — подчеркнул Гольдарб.

    По его мнению, это все, что нужно знать об экономике от Порошенко, Яценюка и Гройсмана.

    Стоит это тоже обсудить с вселенским патриархом. Вместе с "поместной" церковью — поместную цену на газ, на свет, на жизнь, на смерть… Бесы”, — заключил Гольдарб.

    Пост Максима Гольдарба в facebook
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Церковь УПЦ МП вблизи Десятинной церкви в Киеве
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    И. о. главы государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" Славомир Новак. Архивное фото
    Масштабное ДТП в Кривом Роге