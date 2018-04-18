Якубин: а когда Порошенко займется созданием раввината?

РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко взялся создавать независимую от Москвы украинскую поместную церковь. Созвав к себе председателей парламентский фракций, президент сообщил, что переговорил с Вселенским патриархом насчет автокефалии, передал ему официальное обращение и просит поддержать аналогичным обращением от имени парламента. Он также заверил собравшихся, что все епископы УПЦ КП и УАПЦ его уже подписали. От конкретики, впрочем, президент уклонился — сказал, что "не может разглашать". Но заверил присутствующих, что это будет "абсолютно историческое событие".

"Это событие Независимости Украины, которое происходит в очень непростые времена для того, чтобы мы имели свою единственную автокефальную церковь, молитвенно совмещенную с другими поместными церквями, но административно никак не зависимую ни от Москвы, ни от кого другого", — подчеркнул Порошенко.

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Комментируя церковные инициативы президента, политолог Алексей Якубин у себя в Facebook иронично задается вопросом: "Петр Алексеевич считает, что его избиратель это некий усредненный православный?"

"То есть ни иудей, ни мусульманин, ни буддист, ни агностик, - продолжает политолог, — точно не мог быть его избирателем?"

"И их запросы он не будет выполнять? То есть его на политическую должность выбрали не граждане, в первую очередь, а представители некой конфессии?Вы серьезно? Это евроинтеграции? Это конституция?", — спрашивает Якубин.

Тогда ждем, когда Петр Алексеевич займется созданием поместного раввината, уммы, епископата и тд, шутливо резюмирует эксперт.