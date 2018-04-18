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    Якубин: а когда Порошенко займется созданием раввината?

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    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (20)

    (обновлено: )25580
    Комментируя церковные инициативы президента Порошенко, политолог Алексей Якубин шутливо задается вопросом: видимо, Петр Алексеевич считает, что его избиратель - это некий усредненный православный?
    Политолог Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    РИА Новости Украина

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Погребинский: Порошенко нечем хвастаться, отсюда и "церковная" инициатива

    Президент Петр Порошенко взялся создавать независимую от Москвы украинскую поместную церковь. Созвав к себе председателей парламентский фракций, президент сообщил, что переговорил с Вселенским патриархом насчет автокефалии, передал ему официальное обращение и просит поддержать аналогичным обращением от имени парламента. Он также заверил собравшихся, что все епископы УПЦ КП и УАПЦ его уже подписали. От конкретики, впрочем, президент уклонился — сказал, что "не может разглашать". Но заверил присутствующих, что это будет "абсолютно историческое событие".  

    "Это событие Независимости Украины, которое происходит в очень непростые времена для того, чтобы мы имели свою единственную автокефальную церковь, молитвенно совмещенную с другими поместными церквями, но административно никак не зависимую ни от Москвы, ни от кого другого", — подчеркнул Порошенко.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
    Лжеапостол Петр: соцсети о "церковной инициативе" Порошенко

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    Комментируя церковные инициативы президента, политолог Алексей Якубин у себя в Facebook иронично задается вопросом: "Петр Алексеевич считает, что его избиратель это некий усредненный православный?" 

    "То есть ни иудей, ни мусульманин, ни буддист, ни агностик, - продолжает политолог, — точно не мог быть его избирателем?" 

    "И их запросы он не будет выполнять? То есть его на политическую должность выбрали не граждане, в первую очередь, а представители некой конфессии?Вы серьезно? Это евроинтеграции? Это конституция?", — спрашивает Якубин. 

    Тогда ждем, когда Петр Алексеевич займется созданием поместного раввината, уммы, епископата и тд, шутливо резюмирует эксперт.

    Скриншот с сайта Facebook

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