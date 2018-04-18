Депутаты превращаются в прогульщиков еще до избрания – Кошель

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В этом месяце 51 народный депутат пропустили 90% голосований в Верховной Раде. Из них пятеро не проголосовали ни разу. Это Дмитрий Ярош, Евгений Бакулин, Вячеслав Константиновский, который заявил о сложении полномочий и нардепы-беглецы Александр Онищенко и Сергей Клюев. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета избирателей Украины.

При этом в марте 2018 года состоялось 15 пленарных заседаний, на которых провели 399 голосований.

Озвученную статистику в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал председатель правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які причини пропуску сесійного дня можна вважати поважними?

— Я переконаний, що лише хвороба або закордонне відрядження, коли під час закордонного відрядження вирішується питання державної ваги, скажімо, участь у засіданнях ПАРЕ, можливо, інші серйозні європейські або світові форуми.

Але це, швидше, виняток із правил, тому що навіть засідання ПАРЕ плануються таким часом, що вони припадають не на пленарні тижні, вірніше, не вони плануються, а скореговується порядок денний парламенту. Інших причин, крім стану здоров’я або крім серйозних випадків, я не бачу.

Яка кількість нардепів, які не відвідували засідання ВР у березні, мали на це поважні причини?

— Фактично ми не бачимо по жодному нардепу поважних причин. Ця інформація є відкритою. Вона є на сайті Верховної Ради, і загалом я хочу сказати, що впродовж фактично кожного місяця ми фіксуємо одну й ту ж саму картину: близько 50-60 мертвих душ в парламенті, тобто депутати, які або не відвідують засідання — понад 90% прогулів, або депутати, які пропускають понад 90% голосувань, тому що є також феномен, коли нардеп приходить в парламент, реєструється відповідно до системи електронної реєстрації, але пізніше працює в кулуарах, спілкуючись з медіа, вирішує, можливо, власні питання бізнесові, вирішує питання партійного будівництва, але не виконує свої функції як нардеп України.

Тобто не голосує?

— Не голосує або не відвідує сесійні засідання. Це надзвичайно важливо, оскільки, власне, 50-60 мертвих душ багато в чому впливають на проблему 226 голосів у парламенті.

Я хочу нагадати, що дуже часто на парламентському табло ми бачимо, що не вистачає по кілька голосів на непринципові, неполітичні питання, навіть питання технічні, на них часто не вистачає голосів, тобто завдяки стимулюванню для підвищення явки, для підвищення ефективності роботи, ми могли б достатньо серйозно покращити показники ефективності роботи парламенту загалом.

Є серед народних обранців ті, хто не пропустив жодного пленарного засідання?

— Скажімо, у березні це два нардепи – Віктор Пинзеник та Іван Спориш з БПП. Загалом, Віктор Пинзеник – це депутат, який показує впродовж всієї роботи ВР восьмого скликання один із найвищих показників щодо відвідування, щодо голосування, щодо результативності, я маю на увазі участь у законодавчій роботі і розробку законопроектів, які стають законами, результативні законопроекти.

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В складі яких політсил значаться прогульники найбільше?

— Найбільші прогульники традиційно – це фракція Опоблоку, і ми бачимо картину, коли навіть лідери цієї політичної сили або коли відомі медійні політики, які очолюють політичні партії, які фактично в щоденному режимі виступають в прямих ефірах, але в той самий час вони ігнорують свою роботу як нардепи України.

На політсилі це якось відображається?

— На превеликий жаль, ні. Тому для нас дуже важливо сформувати нові елементи політичної культури, коли виборець оцінював роботу обраних нардепів відповідно до показників їх роботи у парламенті, тобто оцінював не за тим, наскільки політик красиво говорить, яскраво говорить, цікаво одягається чи розповідає жарти, а оцінював відповідно до того, як цей депутат виконує свої депутатські повноваження.

Інформація стосовно прогульників — відкрита, і виходить, що виборці не зважають на те, як нардепи ходять на роботу і чи ходять взагалі?

— Я хочу нагадати, що ще кілька років тому ця інформація загалом мало досліджувалася і ми досить мало привертали увагу до цих даних. Зараз є більше можливостей, тому що є різноманітні дослідження, і виборцеві не потрібно вивчати офіційні дані сайту ВР, а можна ознайомитись із експертними висновками.

Дуже важливо орієнтуватись у виборі своїх політичних вподобань саме на результативність роботи, тому що до якої б політичної сили не належав політик, він має якісно виконувати свої повноваження. Я думаю, що до окремих політиків загалом мали б бути не просто зауваження щодо їх роботи, а мали б бути публічні заклики до того, що було б доцільно для них скласти депутатські мандати, тому що якщо політик — самодостатній, він переймається роботою своєї політичної сили, він досить медійний.

І зараз дуже важлива саме критична оцінка роботи політиків, і також ми чекаємо від керівництва парламенту рішень стосовно того, щоб для депутатів, які не лише не відвідують, а які також не голосують, були накладені штрафні санкції, тому що відповідно до закону про статус нардепа участь у голосуваннях є не правом, а обов’язком нардепа.

Ми розуміємо, що це — не головний важіль впливу, але коли виборці побачать, що відомі політики отримали за місяць зарплату, скажімо, менше прожиткового мінімуму, це дозволить ще раз привернути увагу до такої ганебної практики як неучасть у голосуваннях чи в роботі під час сесійних засідань.

Тобто за голосування і за прогули штрафувати і тимчасово позбавляти мандату?

— Зараз за прогули штрафні санкції передбачаються, їх варто передбачити також і за голосування. Це невеликий елемент, але, принаймні, якщо він на кілька відсотків наростить ефективність роботи парламенту, то це означає, що на парламентському табло, принаймні, час від часу ми можемо бачити кращі показники, тобто це дозволить наростити ефективність роботи ВР.

Що Ви в цілому можете сказати про систему стримування і противаг в українській вертикалі влади? Чи діє на практиці принцип імперативного мандату, який у нас частково впроваджений з 2004 року?

— Є дуже багато розмов про те, що давайте позбавляти депутатів мандатів, скажімо, за неголосування, за невідвідування, за інші провини, або ж запровадити механізми відкликання нардепа.

Я ставлюсь до таких дискусій надзвичайно стримано, тому що ми повинні також розглядати, до яких наслідків це може призвести на практиці, тобто, скажімо, позбавлення мандату може використовуватись як механізм для протидії депутату з боку політичних конкурентів, і тому найкращим засобом, який дозволяє підвищити ефективність роботи нардепів в усьому світі, в усіх країнах розвинутої демократії, є механізм політичної відповідальності.

Тому якщо ви бачите, що депутати тієї чи іншої політичної сили, влади чи опозиції, не важливо, не голосують, не працюють, бойкотують роботу парламентських комітетів, є єдиний фактор стримування – це неголосування за цю політичну силу на майбутніх виборах, неголосування за ці кандидатури на майбутніх президентських виборах, тобто виборці самі повинні не дозволяти політикам маніпулювати ними.

К слову, директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире «ГС» заявил, что желание депутатов отменить неприкосновенность — декларативное, а не реальное. Он подчеркнул, что большая часть из нардепов, которые сегодня сидят в Раде, не против попасть в следующий созыв, поэтому отмена неприкосновенности даже с 2020 года им невыгодна.