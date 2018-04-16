Порошенко станет единым кандидатом Юго-Востока - Чечило

РИА Новости Украина РИА Новости Украина Тимошенко, Порошенко или Вакарчук? Карасев о кандидатах в президенты

Несмотря на то, что до выборов президента Украины остается меньше года, уже сейчас можно назвать тех, кто будет считаться фаворитами гонки.

Согласно данным различных социологических исследований лидерство делят действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. В спину им дышат лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, а также выходец и этой политсилы Вадим Рабинович.

По мнению эксперта Вячеслава Чечило, ключевая борьба все равно развернется между Порошенко и Тимошенко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Смотрю, многие жители Юго-Востока с нетерпением ждут президентских выборов. Нет, не для того, чтобы побежать на участки. А чтобы посмотреть на позорный провал "майданной власти" в лице Петра Алексеевича Порошенко. И, если карта ляжет, даже увидеть триумф некоего "единого кандидата от Юго-Востока. У меня для них две новости. Первая, хорошая — единого кандидата от Юго-Востока они действительно увидят. Он, собственно, уже есть, и он даже способен победить. Вторая, плохая — зовут его Петр Алексеевич Порошенко", — отмечает Чечило.

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По его мнению действующий президент пойдет на выборы в тесной связке с олигархом Ринатом Ахметовым, с помощью многочисленных осколков Партии регионов, при поддержке мэров Харькова, Одессы и, скорее всего, Днепропетровска.

"Против него во втором туре выступят Тимошенко, Гриценко или Вакарчук. При горячей поддержке националистов и майданщиков всех мастей из Львова, Тернополя и Киева. Тут уж как ни крути, именно Петру Алексеевичу суждено стать "меньшим злом" — последним шансом Юго-Востока не допустить к власти "оранжевую чуму". Неужели народ Новороссии откажет ему в поддержке?", — резюмировал эксперт.