Брицкая: подготовка кадров ПТУ на заказ давно назрело

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Теперь учреждения профессионального образования будут получать заказы на подготовку определенного количества специалистов рабочих профессий. Внедрение региональных заказов на рабочие кадры 11 апреля одобрил Кабмин.

Подробнее о тенденциях на украинском рынке труда в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала куратор исследовательского центра HeadHunter Украина Ирина Брицкая.

Почему только сейчас? Ведь запрос у бизнеса на определенные кадры был и ранее, но мы с заказом в последнее время не очень могли справиться?

— Действительно, эта проблема существует очень давно, и достаточно долго она уже стоит остро. И, наверное, было бы неплохо, если бы на это обратили внимание раньше. Хорошо, что наконец-то начали об этом не только говорить, но и что-то делать. Насколько это повлияет, насколько это поможет бизнесу, будет видно.

Как этот механизм должен работать или будет работать?

— Сложно пока сказать, как он будет работать. Потому что мы видим, что положен первый такой фундамент этому всему. Но действительно рынок требовал этого уже достаточно давно, потому что мы не всегда понимали, сколько и кому, каких специальностей необходимо. И в этом была проблема, потому что шли учиться, например, туда, где более престижно или более интересно, это никак не регулировалось законодательством, и в общем-то, мы просто не понимали какой-то перспективы. Сейчас, когда обратили на это внимание, есть шанс, что все-таки уже какие-то будут числовые показатели того, что же будет нужно рынку через какой-то определенный период, когда эти студенты доучатся. Кроме того, мы все знаем, что в нашей стране достаточно высокий процент людей с высшим образованием. И поэтому, конечно же, тут тоже был момент того, что была нехватка специалистов рабочих специальностей.

Сначала все же надо будет всех посчитать и понять, кому и кто нужен, и в перспективе определенного времени на подготовку этих кадров? Сейчас нехватка каких рабочих кадров в каких профессиях в Украине больше чувствуется?

— Аграрии говорят о том, что им не хватает кадров. Причем, не хватает кадров в том числе и с высшим образованием. И аграрные, например, компании уже сегодня обращают на это внимание, занимаются подготовкой кадров для себя. То есть они очень активно сотрудничают с учебными заведениями разных уровней, они инвестируют в обучение, они проводят агитационную работу, чтобы шли учится именно, и чтобы эта работа была привлекательной, рассказывают уже школьникам, абитуриентам о том, что стоит идти и получать подобные специальности, и что такая работа в Украине есть, и с удовольствием за этим наблюдают и приглашают выпускников к себе на работу.

Кроме аграрного сектора, где еще есть нехватка кадров?

— На самом деле есть везде, если посмотреть буквально, наверное, с год назад также был официальный список тех специальностей, на которые наше государство хочет обращать особое внимание. То есть там можно его достаточно легко получить и посмотреть, и там достаточно широкий список. Начиная от тех же, как мы говорим, сантехников, это люди, которые работают в пищевой промышленности, повара, насколько я помню этот список. И опять же, это очень сейчас объяснимо, потому что у нас идет еще отток подобных специалистов, особенно из регионов, за границу. И поэтому опять же сейчас, наверное, потому и стоит такой острый уже вопрос, особенно после того, как у нас выезд за границу стал легче, что нам нужно готовить подобные кадры и оставлять их у себя. Непосредственно компаниям, которым необходимы такие сотрудники на местах, в регионах, скорее, нужно, наверное, думать про мотивацию того, чтобы работа в Украине становилась все более привлекательной.

За какие бы деньги представители рабочих специальностей оставались бы в Украине?

— Я скажу такой общей статистикой здесь. Мы проводили исследование: какую зарплату вы считали бы достойной, достаточной, то говорят о зарплате в районе хотя бы 15-25 тыс. грн. То есть вот такую зарплату считают достаточной украинцы для проживания. Это та зарплата, к какой в среднем все стремятся и считают, что на такие деньги семья вполне могла бы жить.

Напомним, по словам президента Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, Польша готова на все, чтобы украинцам было выгодней работать там легально. Это позволит сбалансировать бюджет Польши и выполнить социальные обязательства, которые берет на себя правящая партия, подчеркнул эксперт.