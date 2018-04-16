Лукаш: украинцы расплачиваются за АТО украденным будущим

РИА Новости Украина

Убьешь одного человека – ты преступник, а убьешь тысячи – защитник демократии. А в целом эта вся геополитика столиких стандартов — ужасная штука, отмечает на своей странице в Facebook юрист, экс-министр юстиции Елена Лукаш.

"Убийство по праву сильного в борьбе за ресурсы и обязательно под аккомпанемент словоблудия о добре и мире. Обязательное назначение виновного. И спикеры не производят впечатление вменяемых людей. И СМИ жгут напалмом. И нет тому ни конца ни края", — уверена Лукаш.

Читайте также: Как все начиналось… Первый бой АТО, воспоминания очевидца

Победителей, добавляет она, тоже нет: все проигравшие, как бы не надувались щеки.

"С болью смотрим на Сирию. Спорим. Недоумеваем. А дома — война. 4 года и неделя как самозванец Турчинов объявил о начале антитеррористической операции на Донбассе. 4 года как вооруженные силы начали использовать против украинцев, часть которых была названа "защитниками", а часть "террористами". А остальные украинцы платят военный налог и расплачиваются украденным будущим. Пока так…", — пишет юрист.

Елена Лукаш/Facebook

Напомним, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов не исключает точечных антитеррористических операций в Донбассе после переформатирования нынешней спецоперации.

"После того, как объединенный оперативный штаб начнет работать, когда вместо АТО будет уже военная операция, в конце концов мы будем говорить, что АТО выполнило свою задачу. Хотя я не исключаю, что антитеррористические операции будут проводиться, в том числе и в том регионе, но они будут проводиться точечно. То есть так как они и должны проводиться согласно законодательству", — заявил Турчинов в интервью "Первому национальному" телеканалу.