Проверки ТРЦ: коррупция — все, безопасность — ничто

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Во время проверки Государственной службой по чрезвычайным ситуациям украинских торговых центров, учебных заведений и больниц было выявлено более 15 000 нарушений соблюдения противопожарной безопасности. По словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, в суд уже подано 37 исков о закрытии некоторых объектов.

Наихудшая ситуация в Донецкой, Сумской и Тернопольской областях. В некоторых проверенных ТРЦ заблокированы пути эвакуации, не работает противопожарная система, система оповещения и прочее. При этом наихудшая ситуация в ТРЦ "Альтаировский" в Одессе, ТЦ "Рикос" и супермаркете "Колибрис" в Ровенской области.

Что касается Киева, то пока в городе проверено 9 торговых центров. Опасные для жизни людей нарушения нашли в ТРЦ "Магеллан" и "Дримтаун".

Как заявил Чечеткин, в общем должны проверить более 30000 объектов, в том числе развлекательные и торговые центры, дошкольные учреждения, школы и больницы. При этом доля ТРЦ составляет более четырех тысяч объектов. Сейчас проверено 1319 объектов, из которых более трехсот — ТРЦ.

Подробнее о проверках и найденных нарушениях в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал заместитель председателя комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Денис Попов.

kievvlast.com.ua Заместитель председателя комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики Денис Попов

(текст публикуется на языке оригинала)

Знайшли більше порушень у ТРЦ "Магелан" та "Дрімтаун". Що робити в такому разі? Ви знаєте про характер порушень, які там або в інших місцях знайшли?

— Що стосується системного вирішення цього питання, це як у тому анекдоті про сантехніка: систему треба міняти, про це кажу як український націоналіст з усією відповідальністю. Але що стосується конкретно цих випадків, то я впевнений, що на території міста Києва ми зможемо докласти необхідних зусиль. Що стосується оцих конкретних виявлених порушень в "Магелані" та "Дрімтауні", то мені про них не відомо, бо досі я не отримав відповіді від МЧС на своє звернення. Тобто, я запитував якраз докладну інформацію, в тому числі кількість виявлених порушень, вжитих заходів, тощо. І за попередні періоди. Кияни зможуть користуватися безпечно всіма громадськими закладами, тільки коли джерело цієї проблеми буде усунене. Тобто, ці проблеми потребують системного вирішення. І тут не скажу нічого нового, бо знову ж таки корумпованість в усіх органах державної влади, місцевого самоврядування — це те, що постійно наражає українців на небезпеку. Причому і життю, і здоров'ю, і таке інше. Тому роботи дуже багато.

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Чи є у вас поради киянам? Як тоді бути з такими ТРЦ?

— Дивіться, це тільки перші ластівки, це тільки перші результати перших перевірок. Зважаючи на найбільшу в Києві кількість ТРЦ у порівнянні з усією Україною, я впевнений, коли ми матимемо докладнішу інформацію про результати проведених перевірок, то в тому числі я у себе на сторінці в Фейсбуці через доступні засоби масової інформації та із задоволенням через радіо "Голос Столиці" буду готовий розповсюджувати, доносити цю інформацію до киян, тобто, розставляти оті червоні прапорці, куди краще не ходити. Із більшим задоволенням буду розставляти зелені, тобто, заклади, які сумлінно ставляться до безпеки своїх відвідувачів, своїх клієнтів.

Тобто, коли будуть результати, тоді будуть і поради?

— Ви зрозумійте, що навіть неготовність надати позитивну відповідь від співробітників ДСНС — це є саме по собі певним симптомом загальної проблеми. Бо вже минуло понад десять днів, тобто, вже сплили терміни надання відповіді на депутатське звернення, але разом з тим досі не отримав я відповіді. Тобто, не були готові. Ця інформація не була в близькому доступі. І це так само тривожний симптом, як і ті порушення, які будуть виявлені.

Які основні параметри з питань дотримання безпеки вимагають від власників подібних бізнесів?

— Я знаю про вимоги пожежної безпеки, які здатні забезпечити якраз збереження життя відвідувачів. Тобто, це підсвічення пожежних виходів, це не захаращення пожежних проходів, своєчасна перевірка вогнегасників тощо. Але до мене як до депутата комісії з питань торгівлі та підприємництва підприємці звертаються із скаргами не на те, що від них ДСНС вимагає розмістити вогнегасники або провести певну регулярну перевірку, а зовсім з іншими скаргами. Проблема якраз полягає зовсім навіть не у культурі того самого підприємництва, бо це проблема комплексна.

На що треба звертати увагу людям, що приходять до кінотеатрів?

— До кінотеатрів і до будь-яких приміщень, які не мають природного освітлення, доступу світла, насамперед треба звертати увагу, бути готовими до того, що в приміщенні може зникнути світло, і треба очами хоча б намітити собі шляхи для евакуації із приміщення. Тобто, у будь-якому ТРЦ зараз, якщо зникне світло, одразу почнеться паніка, миттєво. І в разі, коли не підсвічені шляхи евакуації, то навіть ця ж паніка і без пожежі вже може призвести до якихось жертв чи каліцтв. Так що насамперед треба чітко розуміти, в якому приміщенні чи в якій будівлі ви знаходитеся, і яким чином звідти можна вибратися. Тобто, найближчий вихід треба завжди мати собі на увазі в голові.

Чи стали Ви звертати увагу на заходи безпеки в торговельних центрах?

— Безперечно. Я постійно з донею відвідую по вихідних кіно або десь ідемо в якісь піцерії, чи ще щось. І ви знаєте, після того трагічного випадку я просто ввів собі вже за звичку, за правило.

К слову, генерал-майор службы гражданской защиты Иван Криса отметил, что основные нарушения в украинских ТРЦ — те же, что привели к пожару в Кемерово.