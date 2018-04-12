Глузман: земля Бабьего Яра сдана в аренду... российским олигархам

РИА Новости Украина

В среду, 11 апреля, в Киеве на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" прошла церемония возложения цветов к памятному знаку "Память ради будущего", Мемориалу памяти "памяти погибших в Бабьем Яру, памятнику погибшим в бывшем концлагере "Сырецкий". В мероприятии приняли участие власти столицы, члены общественных организаций и простые люди.

По рассказам Александра Наймана, который занимается исследованием тех страшных событий, политики вообще смотрят на трагедию Бабьего Яра сквозь пальцы. А вот киевляне, которые пришли почтить память расстрелянных, не понимают, как можно было сделать героями тех, кто помогал фашистам уничтожать евреев.

По словам правозащитника, врача-психиатра Семена Глузмана, самое неожиданное из этого всего — это то, что земля Бабьего Яра сдана в аренду российским олигархам на несколько десятилетий.

"Оказывается, земля Бабьего Яра сдана в аренду на несколько десятилетий. Да-да, именно им, российским олигархам. Их организации, зарегистрированной в Украине. 4 апреля я, находясь в парламентском комитете культуры, услышал это от присутствовавших там официальных представителей российских олигархов", — пишет Глузман у себя в Facebook.

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По его словам, странная логика получается: "власти США наказывают людей, фактически поддерживающих агрессию России в Украине, а наши власти поддерживают этих же людей, отдавая им в долгосрочную аренду землю. Да еще какую…".